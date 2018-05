O Correlingua percorre Vigo

A edición 2018 do Correlingua, carreira pola lingua organizada pola CIG-Ensino, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) e a Mesa pola Normalización Lingüística coa colaboración dos diferentes concellos de Galicia, chega a Vigo. Dende as 11.00 está a percorrer a cidade con participación de 2.000 alumnos.

A marcha sae da Praza do Rei e remata no parque de Castrelos, onde haberá unha festa final. Nesta edición participarán estudantes de 22 centros de educación infantil, primaria e secundaria de Vigo, Mos, As Neves e Gondomar.