Fallece a los 85 años el acuarelista vigués Javier Varela Guillot

El artista vigués Javier Varela Guillot falleció en la noche de este lunes, 7 de mayo, en el hospital Juan Canalejo de A Coruña. Tenía 85 años de edad.

Varela Guillot (Vigo, 15 de febrero de 1933), que residía en la localidad coruñesa de Oleiros, era conocido como uno de los mejores acuarelistas de Galicia. "La acuarela es la técnica que va mejor a mi temperamento", solía decir. Aunque nacido en Vigo, estuvo muy vinculado a Allariz, donde vivió un largo tiempo y se relacionó con la escena artística ourensana. Su vocación procedió de su abuelo, Alberto Guillot, de origen francés, que vino a España contratado por Heraclio Fournier, y que realizó trabajos de diseño comercial y cartelería en Vigo. Entre muchos trabajos, su abuelo realizó fue el autor de los gatos que decoran la cerámica del histórico edificio Alfageme de Bouzas y de la marca de conservas Albo.

Javier Varela Guillot estudió piano en Vigo con la profesora Alicia Casanova y en el Conservatorio de Madrid; y se formó en pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

Durante cuatro años residió en Marruecos, donde tenía un tío militar, y donde Juan Casares Quiroga, desterrado político, le animó a tomar la pintura desde un punto de vista profesional. Ya en Madrid le animaron también a dibujar cuando acudía a un bar artístico llamado Las cuevas de Sésamo. Dibujando en el Casón del Buen Retiro de la capital se hizo amigo del también artista gallego Xavier Pousa.

Ya en Vigo, colaboró con Mario Granell para realizar los decorados de un espectáculo benéfico de ballet.

Guillot realizó diferentes obras a lo largo de España con motivo de los diferentes edificios de Tabacalera. En parte esto viene recogido en el libro "Otra historia gallega envuelta en humo", publicado en el año 1993 por Daniel Hortas.

El escritor Carlos Casares, de quien Guillot era amigo, describió su obra de esta forma: "Súas acuarelas en casa de moitos amigos, sempre me pareceron, admirables; executadas cunha perfección que só una sensibilidade exquisita consigue liberar dos alardes ofensivos do virtusismo. Agora, desde hai tempo, teño un Guillot na miña casa. Ata a súa limpeza emocionante, se erguen os meus ollos nas longas tardes do inverno."

Otro escritor gallego, Blanco Amor, definió la pintura de Guillot como "un alboroto implacable pero severamente sinfonizado".

Influido por J.M.W. Turner, que consideraba su pintor favorito, dijo en una ocasión que había superado en número las 18.000 obras que completó el pintor romántico británico. Las acuarelas de Guillot se vendían en la Papelería Española, en la calle Príncipe de Vigo, y muchas eran adquiridas por los turistas que llegaban en crucero a la ciudad olívica.

Según el portal Pintores Gallegos, hay obra suya en las Diputaciones de La Coruña y Ourense, Concello de Ourense y colecciones particulares en Coventry (Inglaterra), París, Japón, Holanda, Alemania, Suiza, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, México y Nueva York.

Los restos mortales de Javier Varela Guillot recibirán sepultura este miércoles 9 de mayo en A Barrela, Chantada (Lugo).