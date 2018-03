Fallece Carlos García Martínez, director del Museo do Pobo Galego

Carlos García Martínez, director del Museo do Pobo Galego y miembro de la Real Academia Galega, ha fallecido este sábado en Santiago de Compostela, según han informado ambos organismos.

Desde el Museo do Pobo Galego, que dirigía desde el año 1999, se ha destacado que Carlos García, nacido en Santiago de Compostela en 1945, era mentor y fundador de esta empresa colectiva a la que dedicó toda su vida y una persona comprometida con el país, siendo, entre otros, Patrón fundador de la Fundación Castelao, de la Fundación Pedrón de Ouro, académico correspondiente de la Academia Galega y presidente del Consello Galego de Museos.

A lo largo de su trayectoria fue también miembro del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento y de la comisión gestora del nuevo Seminario de Estudos Galegos, así como socio fundador de la Asociación de amigos del Museo de Castro de Viladonga.

Estudioso de la historia y de la arqueología gallega recibió el Premio Trasalba de la Fundación Otero Pedrayo en 1999 por su trabajo a favor de la cultura de Galicia.

También la Real Academia Galega ha lamentado el fallecimiento de Carlos García Martínez, miembro correspondiente de la institución desde 1972. Desde la RAG se destacan sus aportaciones en el ámbito de la arqueología y la etnografía de Galicia.

"Autor de achegas destacadas no campo da arqueoloxía e a etnografía de Galicia, Carlos García Martínez foi un dos fundadores do Museo do Pobo Galego, institución que pasou a dirixir en 1999 tras o pasamento de Antonio Fraguas", destaca la RAG.

"Ao longo da súa traxectoria, foi tamén membro do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e da comisión xestora do novo Seminario de Estudos Galegos, así como patrón fundador da Fundación Castelao, da Fundación Pedrón de Ouro, socio fundador da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga ou presidente do Consello Galego de Museos. En 1999 foi galardoado co Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo", añade la Real Academia Galega.

La capilla ardiente estará instalada en el Museo do Pobo Galego desde el domingo 18 a las 16,00 horas. El entierro se celebrará en Santa María de Figueiras (Santiago de Compostela), el lunes 19 a las 17,00 horas.