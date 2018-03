Iván Ferreiro lanzará un nuevo disco de rarezas el 21 de abril

"Porque te vas", "Una décima de segundo", "Vambora", "Palabras para Julia" y "1999" son los cinco temas que compondrán el tercer volumen de las "Perversiones catastróficas" de Iván Ferreiro, un EP especial con motivo del Día de las Tiendas de Discos (Record Store Day) del próximo 21 de abril.

Casi todos son temas que el músico vigués ha interpretado en alguna ocasión, en solitario o con músicos como Pablo Novoa, Santi Balmes o Nicolás Pastoriza, entre otros. Así ocurre con las versiones de "Porque te vas", popularizada por Jeanette en los años 70 y compuesta por José Luis Perales; "Una décima de segundo", una de las mejores canciones de Nacha Pop, salida de la pluma de Antonio Vega; "Palabras para Julia", de Paco Ibáñez; y "1999", de Love of Lesbian, escrita por el buen amigo de Iván Ferreiro Santi Balmes.

Los temas fueron producidos por Rai Doriva (alter ego de Iván Ferreiro) en el estudio casero del artista en Paraboa, Gondomar, con Luis Antelo como ingeniero.

Como recuerda Warner Music Spain en una nota de prensa, el Record Store Day (RSD), que ese año se celebra el 21 de abril, ha crecido de manera espectacular en los últimos años y se ha convertido en todo un acontecimiento para aficionados y profesionales de la música.

Desde su primera edición en el 2011, Warner Music Spain ha aportado un consistente plan de lanzamientos con ediciones muy cuidadas para coleccionistas y amantes a la música. El RSD sigue siendo una fiesta de y para los compradores, amantes del vinilo y aficionados que reivindica la búsqueda y la adquisición de discos en formato físico frente a la avalancha de las pistas digitales.

Además de este EP de Iván Ferreiro, Warner Music lanzará discos exclusivos de artistas internacionales tan importantes David Bowie ("Let´s Dance Demo", "Welcome To The Blackout" (Live London ´78), "Now"); Eric Clapton (la banda sonora de "Rush", que incluye "Tears in heaven"); Madonna ("The first album" y "You can dance") y Prince ("1999").

La próxima actuación de Iván Ferreiro en Vigo será en la gira de Escenarios Mahou, el 22 de marzo en la Sala Sinatra, compartiendo escenario con Anni B Sweet.