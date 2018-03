La historia que esconde la portada de "Fariña": cocaína, centollas y huesos rotos

En novembro de 2014 Emilio, de @librosdelko, mandou un mail cos tres primeiros capítulos de Fariña, que aínda non tiña título (non desvelarei as outras opcións ??). Flipei e quería ler máis. Emilio dixo: "Este libro lo va a petar". Non imaxinou tanto. O word comezaba así: pic.twitter.com/Pa7rOkK9O6