El Gaiás se sumerge en el medievo para despedir al Pergamino Vindel

Santiago se sumerge en la Edad Media para despedir al Pergamino Vindel, que regresa a la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York tras exhibirse durante seis meses en el Museo del Mar de Galicia. Y lo hace con un concierto de Ensemble Micrologus, un viaje hasta el medievo a través de las cantigas de amigo de Martín Códax, interpretadas de la forma más fiel a como sonaban en la época. La formación emplea instrumentos realizados por luthiers, que reproducen exactamente a los de la Edad Media, para interpretar seis de las siete cantigas con melodía de Martín Códax. En el concierto de despedida del Pergamino Vindel, "Os sons do Vindel. Músicas da Península Ibérica no S. XIII", Ensemble Micrologus no se limitará a este repertorio, sino que se ampliará al medieval profano con otros poetas coetáneos y trovadores de la época, como Don Dinis y Alfonso X el Sabio.

Ensemble Micrologus es un grupo italiano de música medieval, vocal e instrumental, con un repertorio que incluye tanto música religiosa como profana, desde el siglo XII al siglo XVI. Además de contar con instrumentos de reproducción exacta de los que se tiene conocimiento a través de las imágenes de la Edad Media, hace interpretaciones basadas en investigaciones históricas, que le permite establecer hipótesis certeras de cómo sería la interpretación de la música medieval y de su estética, y convierten en únicas sus interpretaciones.

De esta forma, la actuación con la que Santiago despide al Pergamino Vindel tras su regreso temporal a Galicia acerca lo más posible a lo que puede ser una fiesta medieval. Además, Ensemble Micrologus trata siempre, en la medida de lo posible, que sus conciertos tengan lugar en escenarios originales recuperando y fortaleciendo la razón por la que esas músicas fueron creadas.

El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, asistió al ensayo de Ensemble Micrologus en Museo Centro Gaiás, sede del concierto. Lorenzo destacó la importancia de este concierto dentro de los actos programados para despedir al Pergamino Vindel al tener como protagonista "a una de las formaciones más antigua y prestigiosa de la escena mundial".

El concierto será esta noche, a las ocho y media, en la Cidade da Cultura.