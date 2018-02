Pilar Cernuda: "Quiero rendir un homenaje a las mujeres gallegas que hicieron país mientras los hombres emigraban"

La Delegación de la Xunta en Madrid/Casa de Galicia acogió esta tarde la presentación del libro "Volveré a buscarte", primera novela de la periodista y escritora gallega Pilar Cernuda, editada por La Esfera de los Libros y que cuenta en su haber más de una veintena de títulos. Con esta obra, protagonizada por las mujeres de una saga gallega en los largos años de la emigración, la autora quiere "rendir un homenaje tanto a los que cruzaron el mar para perseguir un sueño como a las que se quedaron esperando las promesas que no siempre vieron cumplidas".

En el acto, al que asistieron numerosas personalidades de la política y el periodismo, amigas personales de Cernuda, intervinieron la presidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor y los periodistas Fernando Ónega y Carlos Alsina, así como la directora general de La Esfera de los Libros Ymelda Navajo, junto con el delegado de Xunta en Madrid y director de la Casa de Galicia, José Ramón Ónega.

El delegado de la Xunta en Madrid, tras las palabras de bienvenida, destacó que "el estilo de Pilar Cernuda es descriptivo y elegante y en esta novela suya traza perfiles verdaderamente singulares, dando a sus personajes un talante humano que impresiona por su realismo y profundidad". Ónega, citando a Goethe señaló que "escribir es laborioso" y añadió que la obra de Pilar Cernuda "contiene un relato que emociona, que nos sitúa en lugares tan humanos como sorprendentes".

Para Carlos Alsina, hoy "es un día feliz para la literatura porque celebramos el nacimiento de una novelista enamorada de las personas cuya historia nos regala; una nueva voz —sensible, precisa, documentada— y con mundo propio en el que habitan la solidaridad, la comprensión y el perdón. Pilar ha escrito un relato cautivador sobre las raíces emocionales que viajan con nosotros allá donde vayamos. No es una historia de desarraigo, sino al contrario: es la historia de personas que echan raíces en la tierra donde aman. Es la novela sobre el otro American Dream, el del sur del continente. La Argentina como tierra de oportunidades. Galicia, como raíz y como sentimiento. Y el Atlántico como prueba de fuego de las convicciones más íntimas y las relaciones amorosas. Sólo el amor más desnudo sobrevive a la distancia física. Y, siendo así, es la distancia la que discrimina el recuerdo afectivo de la pasión imperecedera", aseguró el periodista de Onda Cero.

Por su parte, el también periodista Fernando Ónega, describió a Pilar Cernuda como "un ama de casa del periodismo", y como hace periodismo político la imagina saliendo de casa con su carrito de la compra respondiendo a dónde va con el verso de Bertolt Brecht: "cada mañana voy al mercado donde venden las mentiras". En relación al libro, "es una novela que un gallego como yo tiene que leer y yo he leído con entusiasmo, porque es una historia que se puede multiplicar por miles en los 3.000 núcleos de población que tiene Galicia. Y pude decir al final y no como formulismo de presentador: te ha salido bien Pilar. Te ha salido muy bien", dijo con su característica entonación. Y subrayó además que "esta novela sólo podía ser escrita por alguien que reuniera cuatro condiciones: ser de nacionalidad gallega, para recoger y describir el latir de una tierra; haber vivido aquel desgarro para ponerle vivencia y emoción; ser mujer, para ponerse en el lugar de la que queda en casa; y ser periodista, para saberlo contar. Las cuatro condiciones se dan en Pilar Cernuda y no hace falta decir más".

Por su parte, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que clausuró el acto, resaltó que "esta novela está muy lejos de evocar aquellos tiempos duros de nuestra historia para alimentar esa tendencia a autoflagelarnos que en algunas ocasiones ha caracterizado a ciertas obras de nuestra producción intelectual. No hay nada en esta novela que pueda dar pábulo a complejos o a discursos que pretendan cargarnos injustamente con el sambenito de un supuesto fracaso colectivo". Y añadió que "al contrario", porque "Volveré a buscarte nos da muchas razones para comprender a ese personaje de Domingo, "porteño por los cuatro costados" –como nos cuenta la autora– pero lleno de admiración por el esfuerzo, por la honestidad y por los valores de los gallegos". Pilar, además, "ha volcado en esta novela su amor por la cuna de su familia materna, el valle de O Salnés: esa maravillosa tierra que hoy nos remite a la calidad del albariño o a rutas turísticas como la del Padre Sarmiento, regalándonos una inolvidable experiencia de viñedos, ríos, maravillosos pueblos de piedra, pazos, playas, marisco de extraordinaria calidad; la vista que se pierde desde la cima del Siradella, o que abarca la Ría de Arousa desde el mirador O Con do Forno". Pastor no quiso terminar sin dejar de mostrar su admiración "por el concienzudo trabajo de recreación geográfica e histórica que confiere al relato de Pilar un marco interesantísimo, de la preciosa comarca gallega a la calle Corrientes o a los conventillos de Buenos Aires; todo ello trenzado de evocaciones donde aparecen la tragedia del Valbanera o una película de Aurora Bautista; el enero rojo argentino o los avatares de los gobiernos de Yrigoyen y de Perón".

Entre los asistentes al acto se encontraban Fátima Báñez, José Manuel Barreiro, Pilar Rojo, Pablo Casado, Elvira Rodríguez, Javier Arenas, Margarita Robles, Javier Maroto, Susana Sumelzo, Estéban G. Pons, Fernando F. Maíllo, María Dolores Galovart, Ventura Pérez Mariño, Marta Luicio,Carmen Leyte... que por afecto personal a la autora, acudieron a la Casa de Galicia para acompañarla. "Es mi primera novela y saben lo importante que es parta mi y por eso han venido para arroparme, cosa que yo les agradezco infinito". Volveré a buscarte, se desarrolla en una aldea gallega en los tiempos de la emigración. "Yo pasaba los veranos en una aldea del Salnés, y he paladeado historias similares a las que aparecen en mi novela. Eran tiempos muy duros en los que las mujeres se quedaban, los hombres emigraban y no siempre volvían y ellas tenían que hacer frente a todo. ¡Unas valientes!", indicó.