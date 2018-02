Ibuprofeno Teatro estrea en Vigo "Casa O´Rei"

Ibuprofeno Teatro estrea esta fin de semana, no Auditorio Municipal de Vigo, "Casa O'Rei" que poderá verse o venres e o sábado ás 21.00 horas. Con esta montaxe a compañía afincada en Caldas pecha a súa triloxía gastronómica, da que tamén forman parte os espectáculos "O Furancho" e "Raclette".

O dramaturgo Santiago Cortegoso escribe e dirixe este texto que el mesmo define como "un xogo escénico e dramatúrxico a partir de 'O Rei Lear' de Shakespeare". Neste caso a acción trasládase a unha típica casa de comidas galega, unha casa que acabará por derrubarse e con ela caerá tamén un xeito de entender a gastronomía e a sociedade, no que a familia é fundamental.

Esta familia que espreme e oprime está encabezada por Manolo Rei, ao que dá vida Miguel Borines, coñecido do gran público por series coma "As leis de Celavella" ou "Serramoura". Victoria Teijeiro (Maribel), Marián Bañobre (Rita) -que tamén se encarga, como vén sendo habitual, do deseño de vestiario-, Teté García (Cordelia), Víctor Mosqueira (Cosque) e Xosé Manuel Esperante (Albino) dan vida ao resto da familia.

Completan o equipo Laura Campos na axudantía de dirección, Pablo Giráldez 'Pastor' no deseño de escenografía, Caxade na banda sonora, Baia Fernández no deseño de peiteado e maquillaxe, Salvador del Río no deseño de iluminación e Diego Seixo na imaxe.

En "Casa O'Rei" Ibuprofeno Teatro continúa a busca dunha linguaxe persoal e recoñecible para falar dos temas que afectan ao ser humano contemporáneo, a través de personaxes que van á procura da súa identidade nun contexto social globalizado e complexo que non conseguen controlar, o que os leva a situacións absurdas e cargadas dun humor acedo e sarcástico.