Con A de Matemáticas

"En Matemáticas, como en otros ámbitos, hubo muchas mujeres que destacaron muy a pesar de la sociedad, pero que no fueron reconocidas y no aparecen en los libros de texto", defiende la profesora Amelia Verdejo. "A lo largo de la historia ha habido mujeres absolutamente fantásticas, que hicieron cosas extraordinarias para el tiempo que les tocó vivir".

Para paliar esa deuda histórica, un libro de esta docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UVigo, pone el acento en la labor de las féminas menos visibilizada: "Mujeres matemáticas: las grandes desconocidas", que fue presentado recientemente en el Centro de documentación e recursos feministas de la Concellería de Igualdade del Concello de Vigo.

Entre los casos sobresalientes, Verdejo destaca a la matemática y física italiana del siglo XVIII -que fue una 'niña prodigio'- Laura Bassi. A los 21 años consiguió acceder a la Academia de Ciencias de Bolonia y a la Universidad, tras debates públicos con las mentes más doctas del momento en Europa. "Realizó una pelea, que hoy llamaríamos feminista, tanto en la Academia como en Universidad de Bolonia, para que su trabajo fuese reconocido al mismo nivel que el de los hombres y un sueldo equiparable. Incluso disputó un puesto a su marido [el médico y físico Giuseppe Veratti]", destaca la experta.

De hecho, Laura Bassi también fue un ejemplo de lo que hoy llamamos conciliación. Con Veratti tuvo doce hijos. Como mujer, hasta entonces había tropezado con numerosas dificultades: podía celebrar conferencias públicas sólo con el consentimiento del Senado. Pero en 1749, para paliar estas dificultades, inauguró un laboratorio privado, que se hizo famoso en toda Europa y acogió a científicos de renombre y jóvenes destinados a ser famosos. Eso sí, tendría que esperar casi treinta años más -hasta 1776- para que el Senado de Bolonia le concediese la cátedra.

Emilie Breteuil, Mery Sommerville, María Gaetana Agnesi, Emmy Noether, Sofía Kovalesky, Ada Byron e Hipatia de Alejandría son algunas de las mujeres cuyas biografías aparecen recogidas en el libro de Amelia Verdejo.

Y volviendo la vista sobre Galicia, tienen un peso destacado, en orden cronológico, la ourensana Antonia Ferrín, primera astrónoma gallega cuya tesis dirigió Ramón María Aller y que defendió en 1963. Antes de morir, la astrónoma aseguró a la prensa que nunca pudo olvidar, de sus tiempos como observadora a pie de telescopio, el intenso frío padecido bajo la cúpula durante las noches del invierno ya que no podía ponerse unos pantalones, prenda que, por aquel entonces, "no se consideraba femenina". También la biografía de la más conocida coruñesa María Wonenburger Planells, que logró la primera convocatoria de las becas Fulbright, con la que viajó a EE UU, y donde acabó su doctorado en 1957 en la Universidad de Yale con el prestigioso algebrista Nathan Jacobson. "Logró hacer una carrera internacional", destaca. A su vuelta a Galicia, según Verdejo, "se le cerraron las puertas". No se le reconocería ni siquiera el doctorado. Y como contemporánea, destaca a la matemática viguesa y profesora de la USC Peregrina Quintela. "Además de su currículum brillante, compagina la docencia con cargos de gestión en organismos internacionales".

El interés de Amelia Verdejo sobre la presencia de mujeres en las Matemáticas le viene de lejos. Se recuerda en casa, frente a sus hermanos varones, como la 'prostestona'; la reinvindicadora de un reparto justo. En la facultad de Matemáticas donde estudió, en la Universidad de Santiago, recuerda una presencia "muy masculina", pero no por la matriculación mayoritaria de hombres -puesto que no era así- sino "por el ambiente machista". Y eso que la facultad compostelana tuvo una presencia femenina significativa, ya desde las primeras promociones. "Tuvimos que dar algún puñetazo en la mesa", recuerda.

En fechas próximas al 8 de marzo, Verdejo presentará en IES a alumnos de Matemáticas las conclusiones de su selección de biografías. Hace casi treinta años, en el mismo escenario -un centro de enseñanza media- un grupo de profesoras trataron de invertir la tendencia de situar nombres de hombre y contextos masculinos en los problemas matemáticos que se planteaban al alumnado. Fue una pequeña revolución. "En condiciones muy adversas, la historia ha demostrado que hay mujeres que lograron hacerse un hueco", asegura la profesora Amelia Verdejo, que defiende que la evolución en Matemáticas a lo largo de los siglos, hasta la actualidad, ha sido un trabajo colectivo, de hombres y mujeres.