Nick Cave and The Bad Seeds, Lorde y A$AP Rock encabezarán el NOS Primavera Sound de Oporto

El festival NOS Primavera Sound de Oporto ha presentado su cartel, al que están muy atentos muchos aficionados gallegos al rock "indie". Del 7 al 9 de junio, la séptima edición de este festival tratará de batir su récord de asistencia en 2017 con cerca de 90.000 personas. Y lo hará apostando por tres cabezas de cartel que, según la organización, suponen "la consagración de tres generaciones": Al lado del rock sin red de seguridad de Nick Cave and The Bad Seeds, que llevarán finalmente el catártico "Skeleton Tree" a escena convertidos ya en clásicos ineludibles, estarán un nuevo rey del hip hop a nivel mundial como es A$AP Rocky (que presentará su ansiado tercer disco) y una flamante estrella del pop de este siglo como es Lorde, aupada por las reverencias a su segundo disco, Melodrama. Clasicismo, modernidad y futuro reunidos en lo más alto de un mismo cartel.



A los cabezas de cartel se les suma un grueso de nombres que representan el ADN Primavera Sound en 2018. Desde unos The War On Drugs que ya se han convertido en una de las bandas de rock imprescindibles de esta generación hasta el imparable Jamie xx en su faceta de DJ, pasando por artistas de peso como los queridísimos Father John Misty y Mogwai, el vanguardismo sonoro de Arca, el riesgo de Fever Ray y Nils Frahm, clásicos del indie rock como Grizzly Bear, Ezra Furman y Wolf Parade, los fenómenos del R&B Rhye y Abra o la psicodelia multicolor de Unknown Mortal Orchestra.





Más allá de grandes reclamos, el cartel de NOS Primavera Sound es completo, diverso y arriesgado. Por eso pueden convivir el metal inclemente de Zeal & Ardor con el pop urbano de Mavi Phoenix, el punk sin concesiones de Flat Worms con el paisajismo sonoro de Public Service Broadcasting, el hedonismo exacerbado de Gerd Janson con la experimentación electrónica de Four Tet (en formato live) o el cantautor oscuro de nuevo cuño Yellow Days.

Como su hermano barcelonés, NOS Primavera Sound también recoge en su cartel la hegemonía a nivel mundial de la música negra, y además de A$AP Rocky como punta del iceberg contará con la actuación de dos de las estrellas de mayor proyección del género como son Vince Staples y Tyler, The Creator, ambos con nuevos y celebrados discos que presentar, además de distintas variantes del género como las de Kelela, la batidora de estilos Thundercat o las francesas de ascendencia cubana Ibeyi.

Las mujeres también serán el motor de NOS Primavera Sound 2018. Queda patente con una nueva líder como Lorde en lo más alto del cartel, que estará bien secundada por creadoras de larga trayectoria como Fever Ray y The Breeders. Además, el festival presentará un ensordecedor reguero de jóvenes artistas que van desde las mencionadas Kelela e Ibeyi hasta Mavi Phoenix, Waxahatchee, Kelsey Lu, Superorganism, Jay Som o Vagabon pasando por Alex Lahey, Belako y Mattiel, además de Helena Hauff, Shanti Celeste, Or:la y Avalon Emerson en el apartado electrónico. Todas ellas demuestran, sin paliativos, que son el futuro.

La presencia electrónica en NOS Primavera Sound es claramente más abundante que de costumbre. Por el festival desfilarán nuevos tótems del género como Jamie xx, Floating Points (en formato Solo Live) y Four Tet (presentando en directo su último disco, New Energy) junto a estimulantes propuestas como las de Talaboman (unión de John Talabot y Axel Boman), Joe Goddard (alma de Hot Chip), Marcel Dettmann, Motor City Drum Ensemble, Helena Hauff y Shanti Celeste. Bailando hasta el fin.

Con todo, Primavera Sound no olvida su carácter prescriptor, y al lado del retorno de unos habituales del festival como Shellac también hará sus apuestas llamadas a ser los cabezas de cartel del futuro. Entre ellas se encuentran el adictivo pop fluorescente de Superorganism, las melodías nocturnas de Yellow Days, los explosivos Starcrawler o los refrescantes guitarrazos de Rolling Blackouts Coastal Fever e Idles, además de Belako y Oso Leone, dos de los grupos con mayor proyección internacional de la escena musical española.

Los abonos para NOS Primavera Sound 2018 están a la venta al precio de 105€ y se pueden adquirir en bol.pt, Ticketea, el portal de NOS Primavera Sound y en los puntos de venta habituales (FNAC, CTT, El Corte Inglés, etc) o a través del paquete Festicket que incluye, además del pase general, el alojamiento durante los días del festival.