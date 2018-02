Los usuarios de Youtube no les sorprende ya que un vídeo publicado en la red social de vídeo propiedad de Google alcance fácilmente el millón de visionados. De hecho, artistas de talla internacional como Katy Perry, Lady Gaga o los archiconocidos Ok Go! están acostumbrados a superar esa cifra a las pocas horas de la publicación de sus videoclips. Lo que no es tan habitual -exceptuando el Despacito- es que una actuación en directo de un artista español supere esas cifras.

Eso es lo que ha pasado con uno de los vídeos que ha publicado el madrileño Coque Malla, ex Los Ronaldos, que estos días se encuentra inmerso en la promoción del que será su próximo trabajo, Irrepetible, y que llega a las tiendas este 9 de Febrero en forma de álbum y DVD. El adelanto de este nuevo disco es Me Dejó Marchar, una canción que ya había incluido en otro de sus discos, El último hombre en la tierra, y que recupera ahora en forma de actuación en directo junto al gallego Iván Ferreiro.

El vídeo, publicado antes de Navidad, se ha convertido en un hito tanto de la carrera de Coque Malla como en la de Iván Ferreiro al superar el millón de visionados. No sorprende para aquellos que lo han visto pues los arreglos de la canción y el desarrollo de la puesta en escena dan lugar a un instante mágico, realmente emocionante.