En clave Sol y Fa hasta fin de año

Mecano Sing Along, en el Auditorio Municipal de Vigo.

La Navidad ya ha llegado y, con ella, un programa suculento -para muchos-, aunque cojo seguramente para otros tantos. En definitiva, Galicia se prepara para días locos de organización de festejos, comidas, quedadas y nostalgia por los que ya no están. Para afrontarlo, qué mejor que acudir a un concierto o musical. La música, ya se sabe, es terapéutica. Tras rastrear diferentes programas y webs, FARO ha localizado un centenar de actividades desde hoy a fin de año. He aquí una selección.

Preparen sus mejores galas pero también la tarjeta de crédito o billetera. La despedida del año 2017 viene cargada de conciertos de diversos estilos. Ainhora Arteta y Estrella Morente en dueto ofreciendo su Concierto de Navidad en el Auditorio de Galicia en Compostela el día 26 de este mes son un ejemplo de los bocados delicatessen que esperan al público de la comunidad gallega.

En otras coordenadas, no faltará tampoco, el tradicional concierto aniversario de Siniestro Total en su templo musical del rock: La Iguana Club, de Vigo. Será el miércoles 27 de diciembre. Quien también tendrá su fiesta aniversario será el local que el día 21 de diciembre montará un sarao de rock and roll inolvidable con sorpresas y muchos amigos.

También en la ciudad olívica, pero el día 23, Carlos Núñez, el gaitero, compositor y flautista, ofrecerá un concierto en el Teatro Afundación.

Quien regresa a casa por Navidad, como el Almendro -guiño al mítico anuncio televisivo- son Tony Lomba y Elio dos Santos, el día de Todos los Santos, 28 de diciembre. Para dar cabida a todos sus fans, que son muchos, la sala, La Fábrica de Chocolate, organiza otro directo para el sábado 30 con dos de los músicos más irreverentes del panorama.

Con otro estilo, en clave de comedia musical llegarán Alaska, Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández y Manuel Bandeira para cantar y bailar en un viaje por todos los estados del amor. Será "El amor sigue en el aire", en el Auditorio Mar de Vigo, el 16 de diciembre.

En otro estilo, Álvaro y Suso Costas presentarán también en la ciudad olívica "Mitic", un espectáculo donde se verá la gaita desde otra perspectiva revisando temas como "Thunderstrack", "Sweet child of mine" o "My way".

El 29 de diciembre, se recordará "El señor de los anillos" con la interpretación de la banda sonora original, interpretada por la Orquesta Clásica de Vigo, en el Teatro Afundación de Vigo a las 20.30 horas.

Para los más pequeños, no podemos olvidar el espectáculo de la Familia María Fumaça, en el Auditorio Mar de Vigo el 23 de diciembre.

En el caso de Vigo, el programa "Un mar de bandas, un mar de corais" ofrecerá cerca de 40 directos en salones de actos de las asociaciones de vecinos, geriátricos, auditorios e iglesias hasta el 30 de diciembre.



Calendario musical para despedir el año

Jueves 7

► Concierto benéfico de góspel Vida de la Asociación Bicos de Papel, en el Auditorio Municipal de Cangas. Hoy, a las 21.00 horas.

► Priscilla Reina del Desierto, el musical, en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Hasta el día 10; y Festival de música electrónica Mood, en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense.

Viernes 8

► Ciclo Lírico de Outono-María Rodríguez y Margarita Viso Soto, en el Teatro Principal de Ourense.

► Ash Grunwald, en Sala Radar en Vigo, con su blues desde Australia; mientras que la nueva A banda da loba, presenta "Bailando as rúas", en la Capitol en Santiago.

Sábado 9

► Mecano Sing Along, en el Auditorio Mar de Vigo

Lunes 11

► Ballet Nacional Ruso Serguei Radchenko en Vigo, en el Teatro Afundación con "El Cascanueces".

Martes 12

► Ballet Ruso S. Radchenko en Pontevedra, en Afundación.

Jueves 14

► "Enclave de Cámara", con Cristina Pato y Nicholas Cords, en el Principal de Ourense. En esa ciudad, en el Auditorio Municipal, La Bella Durmiente del Ballet Nacional Ruso.

Viernes 15

► Real Filharmonía de Galicia, en el Teatro Afundación de Vigo. En esta ciudad, en La Fábrica de Chocolate, Las Odio; y en el MARCO, el Sinsal Outono trae a Thor Harris & Friends.

► Andrés Suárez, en el Auditorio Mar de Vigo a las 21.00 horas.

Sábado 16

► 60 concierto de navidad de la Coral Casablanca de Vigo en Teatro Afundación de Vigo.

► La Pavana, con "Iván y los perros", en el Teatro Principal de Ourense.En el Café Auriense, tocan Las Odio.

Domingo 17

► "Cancións para desafinar": concierto para el público infantil y familiar en clave rock. En el Auditorio Municipal de Vigo. En el Teatro Afundación de esta urbe, Mitic, un espectáculo dedicado a la gaita, por Álvaro y Suso Costas .

Miércoles 20

► Concierto solidario con The Soul Jacket, Maryland, Patricia Moon, Laura Moure. Para Entreculturas.

Jueves 21

► Orquestra Sinfónica de Galicia actúa el 21 de diciembre en el Teatro Afundación de Vigo. En el Auditorio Mar de Vigo, concierto solidario contra el cáncer.

► State Philharmonic Orquestra de Kishinau, en el Principal de Ourense. Concierto de Navidad.

► Fiesta aniversario de La Iguana Club en Vigo; y Os Cempés presentan disco en Aturuxo, Bueu.

Viernes 22

► En el Teatro Afundación en Vigo, V Concierto de Navidad de los Coros Peques y Juvenil Casablanca. Además, concierto de la Orquesta Sinfónica de Vigo 430 con la 9ª Sinfonía de Beethoven, en el Auditorio Mar de Vigo.

► Concierto de Ángel Stanich en Pontevedra, en la Sala Karma; mientras que The Soul Jacket, en la Fábrica de Chocolate en Vigo.

Sábado 23

► Transilvanians y Man de Santo, en la séptima Ska All Night, en la Fábrica de Chocolate Club, Vigo.

► Concierto de Navidad de Andrea Pousa en el Auditorio Municipal de Cangas. Por su parte, el Spirit of New Orleans Gospel Choir, en Afundación de Ourense.

Martes 26

► Ainhoa Arteta y Estrella Morente, Concierto de Navidad, en Auditorio de Galicia, Santiago.

Miércoles 27

► Siniestro Total en La Iguana Club. Aniversario del grupo. También en Vigo musical "La familia Addams" en Afundación.

Jueves 28

► Gran Concierto de Año Nuevo, en el Auditorio de Afundación en Santiago. Kimba, La Leyenda. El León, el musical , en el Auditorio Municipal de Cangas.

► Tony Lomba y Elio dos Santos, en la Fábrica de Chocolate Club.

Viernes 29

► El señor de los anillos, banda sonora original interpretada por la Orquesta Clásica de Vigo, en el Teatro Afundación de Vigo.

► "El Cascanueces", en el Auditorio Mar de Vigo, a las 21.00 horas, a cargo del Teatro Bolshói. Entradas, desde 38 euros.

► Wöyza, en la Sala Radar, en Vigo, el 29 de diciembre.

► Cro!, en La Iguana Club, de Vigo.

► Los Duques de Monterrey aterrizan en La Fábrica de Chocolate Club.

Sábado 30

► Gran Concierto de Año Nuevo, en el Auditorio de Afundación en Vigo.

► Tony Lomba y Elio dos Santos repiten la Fábrica de Chocolate Club, en Vigo.