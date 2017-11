El MARCO celebra sus 15 años con una banda sonora de incertidumbre

El próximo 13 de noviembre, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) celebrará sus 15 años de vida. La Agrupación Amigos do Marco se ha adelantado y este viernes le brindaba una fiesta de cumpleaños en la que participó medio millar de personas en los distintos actos organizados.

Aunque el ambiente era festivo, de hecho, el director del museo, Iñaki Martínez Antelo, aseguró que estaba "muy animado con mucha gente fuera, en la puerta principal" siguiendo las distintas actuaciones programadas, era imposible no pensar en la incertidumbre que vive esta dotación cultural que, durante muchos años ha sido un referente en arte contemporáneo en España debido a sus exposiciones con artistas de eco internacional.

La incertidumbre viene dada porque se desconoce cuál será el futuro de la programación y concepción del museo ante el remate del contrato del actual director el próximo lunes y sin que se sepa quién le sucederá en el cargo o cuál será la línea que siga la dotación.

No obstante, los fans del MARCO acudieron a la llamada de la fiesta en la que actuaron Su Garrido, Canta Mañás, Cinta Adhesiva, Dous, Marco Maril, Woody, Yerout MC Huesitxss, Emilio José, Juanma Lodo y Estrambote.

Además, se realizó "un ejercicio de memoria" con fotocopias de imágenes de las 117 exposiciones que han pasado por la institución desde que abrió sus puertas. Este se puede ver en la planta baja, actualmente, vacía por falta de exposición.

Por otra parte, hace un mes, arrancaba en internet y a pie de calle una recogida de firmas de la Agrupación de Amigos do Marco lanzando un SOS. El objetivo –vertido en https://sosmarcodevigo.wordpress.com– era recabar apoyos para que "o museo referencial de Vigo non perda a identidade que o caracterizou". En estos 30 días de movilización, se han conseguido cerca de 6.000 firmas, todo un éxito.

Ayer mismo, varias mesas en elmuseo seguían sumando apoyos. Según fuentes consultadas por FARO, la próxima semana la Agrupación decidirá cuáles serán los próximos pasos a seguir para continuar con sus reivindicaciones. La principal, que se saque a concurso público la nueva dirección para que continúe el museo como proyecto "libre y profesional".

Ante las voces que acusan al museo de no conectar con la ciudadanía, Amigos do Marco apunta que en los 15 años de vida se desarrollaron 117 exposiciones con una media anual de 82.000 visitantes. Desde el MARCO, señalan que no han tenido noticia oficial de que el Protectorado das Fundacións de la Xunta de Galicia haya rechazado el cambio de estatutos que otorgó más poder al Concello en el museo vigués.