Quince proyectos en busca de producción

El Clúster Audiovisual Galego ha dado a conocer la selección de los quince proyectos que formarán parte de la undécima edición del "I+P Ideas para producir", que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en Santiago. Los 15 proyectos finalistas han sido elegidos entre un total de 103 proyectos recibidos y analizados por el comité de selección.



Todos los trabajos elegidos se encuentran en distintas fases de desarrollo e incluyen largometrajes de ficción, documentales, series y otros formatos para televisión. Los títulos que participarán en esta edición son: "El Santa Isabel´, largometraje de Agallas Films; "Tres flores sin piedad", serie de televisión de CTV; "Josefina", largometraje de Javier Marco; "Millenials", formato para televisión de Producciones Vigo; "Einstein-Rosen", largometraje de Miss Movies Producciones; "Historias mínimas", formato divulgativo para televisión de Tamboura Films; "Animales domésticos", largometraje de Sinpuerto Producciones; "Calima", serie de televisión de Jugoplástika; "Rapa", documental de Mondotropo; "Press Office", sitcom de Chema Gagino; "Café de noche", serie de televisión de Eva Pérez; "A loita", documental de Agallas Films; "Youtuber en prácticas", docurreality de Chiripa; "Vallecas Running Club", serie de televisión de Dserie Producciones, y "La ruta", serie de televisión de Begoña Soler.



La sesión de pitching y las reuniones one to one tendrán lugar el jueves 23 de noviembre en el Auditorio de Galicia. Los trabajos serán presentados ante un auditorio formado por responsables de canales de televisión, productoras y distribuidoras de primer nivel como RTVE, Mediaset, Atresmedia, Movistar+, CRTVG, TV3, Canal Sur, Filmax, A Contracorriente Films, DeAPlaneta, Plano a Plano, Boomerang TV, La Competencia, Ánima Kitchent, entre muchos otros.



Los proyectos seleccionados disfrutarán de un año de inscripción gratuita en el mercado online de Filmarket Hub, que ofrece la plataforma como empresa colaboradora del evento, donde podrán potenciar su visibilidad y conectar con toda una red de productores y empresas de Europa y Latinoamérica.

En esta edición "I+P, Ideas para Producir" vuelve a contar con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), y del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. También cuenta con la colaboración de la Santiago de Compostela Film Commission, la plataforma Filmarket Hub, la compañía Music Library & SFX, las asociaciones CREA y AGAG, el festival Mundos Digitales, el Máster en Produción Xornalística e Audiovisual (MPXA), Abanca Obra Social y Galicia Calidade.



"I+P Ideas para producir" reunirá en Santiago a decenas de responsables de la producción y distribución televisivas, así como de las grandes cadenas, para fomentar la inversión común en diferentes proyectos para la pequeña pantalla. Uno de sus principales objetivos es s la búsqueda de coproducciones nacionales e internacionales para abordar propuestas de ficción de envergadura, pero no es el único. Los particulares y empresas también acuden a esta undécima edición interesados en adquirir u ofrecer productos ya listos, de cara a encontrarle acomodo en el mercado.