Acción artística en Vigo contra el desmantelamiento del MARCO

Un centenar de personas protestaron este viernes en la céntrica calle Príncipe de Vigo en la entrada al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) con una acción artística. El motivo, la suspensión in extremis de una exposición fotográfica que iba a nutrirse de los fondos del Concello de Vigo de la extinta Fotobienal.

Los convocantes han protestado formando una cola de decenas y decenas de personas que parecen esperar para entrar a ver una exposición. La organización del acto reivindicativo parte del colectivo Embarcados na Resistencia, formada por alumnos del Máster de Arte Contemporáneo y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo.

Una portavoz del mismo explicaba a FARO que "hoy, día 3, tenía previsto que empezase una exposición planificada desde hace meses pero fue prohibida. Estamos muy apenados por la decisión del Concello de Vigo de no permitir esta exposición. Como becarios, íbamos a trabajar en el montaje de esta muestra pero hace semana y media llegó una carta certificada diciendo que no se iba a celebrar".

Para los afectados, esta situación es realmente "dolorosa" ya que entienden que "parece que, como sociedad, no somos respetados". También añaden que el MARCO en estos años de vida -celebrará su 15º aniversario el día 13 de este mes- ha realizado un trabajo enorme de divulgación del arte contemporáneo en Galicia. "Si no fuese por el MARCO y el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporáneo) no tendríamos salida. Con el MARCO, hemos disfrutado de exposiciones de artistas que son de lo mejor que hay en España y Europa".

Como añadido, la Asociación Amigos do MARCO ha recabado firmas de apoyo para solicitar al Concello de Vigo que no desmantele el actual proyecto del centro. Considera la organización que la negativa hasta ahora del concello a convocar el concurso para la sustitución del actual director de la entidad, Iñaki Martínez, que ha anunciado su marcha este mes, perjudica a la entidad y a la ciudad. Temen que el MARCO deje de ser un contenedor de arte excelente y de impulsar el arte contemporáneo como lo ha hecho hasta ahora.

No hay que olvidar que, en estos 15 años, han expuesto en él gente como Ángela de la Cruz, actual Premio Nacional de Artes Plásticas; el británico Martin Creed (recordado por llenar la planta baja con grandes pelotas azules); o Santiago Sierra al que también otorgaron este galardón en 2010, aunque lo rechazó, y que ha llegado a exponer en el MOMA de Nueva York.