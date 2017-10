Tosar recibe la Espiga de Honor

Emma Suárez y Luis Tosar, que a los seis premios Goya que suman añadieron ayer la Espiga de Honor del festival de cine de Valladolid, echan en falta una mayor presencia de mujeres guionistas en la industria audiovisual española, "aunque luego las historias las dirijan hombres".

Sólo de esta manera, añadió Suárez (Madrid, 1964) durante una rueda de prensa, los relatos cinematográficos y televisivos "tratarán los personajes femeninos desde la realidad y no desde los tópicos", una afirmación que Tosar (Cospeito, Lugo, 1971) resumió con un escueto diagnóstico: "hay pocas guionistas".

Ambos actores coincidieron por primera vez dentro de un rodaje en "Besos para todos" (2000), de Jaime Chávarri, y anoche lo hicieron en el escenario del Teatro Calderón, sede la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), para recoger una Espiga de Honor cada uno dentro del Día del Cine Español.

Pilar Miró, en el caso de Emma Suárez ("Tu nombre envenena mis sueños", 1997) e Iciar Bollaín en el de Tosar ("Flores de otro mundo", 1999), fueron las primeras mujeres que dirigieron a estos dos actores cuyas carreras empezaron "por casualidad y como un regalo", la primera, y de manera autodidacta, el segundo.

"Yo tenía catorce años y mis padres recortaron un anuncio que buscaba una niña para una película ("Memorias de Leticia Valle", 1980) y a partir del rodaje entendí que se abría una puerta en mi vida; durante mucho tiempo me sentí como intrusa, pero también comprendí que nacía una vocación", recordó.

Por su parte, Tosar se inició en la gran pantalla desde el instituto, con su amigo Julio Cóllar, "de forma artesanal, intercambiando papeles de dirección y actores".

"Me siento muy cómodo en el cine, lo he sentido siempre de una forma muy a mi experiencia y me ha facilitado un bagaje para trabajar luego en el teatro", añadió el protagonista de películas como "Los lunes al sol", "También la lluvia" y "Celda 211".

Desde México, donde acaba de estrenar "Los hijos de abril", de Míchel Franco, acaba de aterrizar prácticamente Emma Suárez, quien expresó su extrañeza por la falta de más colaboración entre España e Hispanoamérica en materia audiovisual "porque compartimos una misma lengua".

Y sobre otras facetas del trabajo en el cine, ninguno de los dos -confiesan- contempla la posibilidad de dirigir.

Luis Tosar, por último, ha rechazado situar los festivales españoles dentro de un escalafón o clasificación jerárquica, porque el cine "no es la Fórmula 1, esto va de crear".