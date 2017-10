Kazuo Ishiguro ya fue galardonado y visitó Galicia hace una década.

La especie de utopía al revés que recrea el recién distinguido como Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro (Nagasaki, 1954) en Nunca me abandones, fue premiada hace once años en Galicia, en 2006.

Y ese mismo premio, la cuarta edición del Novela Europea Casino de Santiago, por Never let me go (Non me deixes nunca, en la versión de Eva Almazán que publica Galaxia), le trajo al país de Breogán al año siguiente.

Recuerdan testigos presenciales de la conferencia que dio al año siguiente en el casino compostelano, en septiembre de 2007, que habló sobre las lenguas minoritarias y lamentó que se tradujera poco, a su juicio, en la literatura inglesa.

Non me deixes nunca, que luego fue llevada al cine, es un relato sobre biotecnología y ciencia-ficción en el que Kazuo Ishiguro reflexiona acerca de la muerte, lo que significa el ser humano y el mundo que se muestra a los niños.

El británico, de 62 años, fue laureado esta mañana con el Premio Nobel de Literatura 2017. Es también autor de las novelas Lo que queda del día, en cuya adaptación cinematográfica Anthony Hopkins reprentó al mayordomo Stevens, o El gigante enterrado, su última obra.