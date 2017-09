Salvador Sobral empeora y es trasladado a la UCI

El ganador de ´Eurovisión 2017´, Salvador Sobral está ingresado en la UCI, después de su estado sufriese un empeoramiento este fin de semana.



El portugués está a la espera de recibir un trasplante de corazón y se encuentra el primero de la lista de trasplantes. Ahora mismo necesita estar conectado a las máquinas para que su corazón pueda tener un descanso.



El luso ofreció el pasado 8 de septiembre un concierto gratuito en los Jardines del Casino de Estoril para despedirse de todos sus fans. Ante la emotividad del acto, Sobral no pudo evitar emocionarse y acabó llorando en varias ocasiones.







Su delicado estado de salud tiene muy preocupado a medio mundo y son numerosos los mensajes de cariño y fuerza que sus seguidores le envían a diario desde las redes sociales.





Si tu corazón no quiere ceder, no siente pasión, no quiere sufrir, mi corazón puede amar por los dos. Ojalá llegue pronto ???? #Salvadorsobral