O investigador Armando Requeixo recibe o Premio Xornalístico Manuel Reimóndez por cinco artigos pubicados en FARO DE VIGO

O xornalista cultural e crítico literario Armando Requeixo Cuba recibiu onte o XXII Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela galardón por 5 artigos publicados no suplemento Faro da Cultura do xornal Faro de Vigo. O acto celebrouse no marco da 31ª Feira do Moble de Galicia, que se desenvolve na Estrada ata o próximo 24 de setembro.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou no acto e amosou a súa satisfacción por este recoñecemento ó secretario e investigador do Centro Ramón Piñeiro. Na súa intervención, valorou "os fondos coñecementos literarios de Armando, que lle permiten extraer da historia da literatura galega e universal tanto datos relevantes como curiosidades varias que, aderezados de fino humor, provocan o sorriso divertido do lector e espertan o seu interese polos escritores e obras mencionados nos seus artigos".

Os cinco artigos do mindoniense Armando Requeixo Cuba premiados foron publicados no suplemento Faro da Cultur, que dirixe Moncho Pena, a do xornal Faro de Vigo: "Rosalía voa alto", "Palabras para o Alén", "Lingua Zombi", "Cando iso non pode pasar aquí" e "De rosas e letras".

A entrega do premio -na que actuou como mantedor o director do Museo de Pontevedra, Xosé Carlos Valle-, estivo presidida polo alcalde da Estrada, José López Campos, e nela interveu tamén o gañador desta XXII edición. Estivo precedido por unha ofrenda floral a Manuel Reimóndez Portela a cargo de María Jesusa Fernández Bascuas, segundo destaca a Xunta nunha nota.

Co Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela o Concello da Estrada réndelle homenaxe ao médico, escritor e alcalde cuxo nome leva o galardón e recoñece cada ano un traballo ou unha serie de traballos publicados en galego nun medio de comunicación escrito.