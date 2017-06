Este es el periodista vigués que acaba de ganar un premio Emmy

El periodista vigués Alberto Avendaño es ya poseedor de un premio Emmy. El documental publicado en The Washington Post y titulado "Tim Kaine, los valores aprendidos en El Progreso-Honduras" le ha ha hecho ganador de uno de estos prestigiosos galardones estadounidenses.

Avendaño, escritor y periodista con una carrera profesional en dos países (España y Estados Unidos) y en tres idiomas (español, inglés y gallego), nació en Vigo en 1957. Fue cofundador del Grupo de Comunicación Poética Rompente, vanguardia literaria en España durante los años de la transición democrática española (1975-1982). Como periodista trabajó para la RTVG antes de dar el salto a Estados Unidos, donde se incorporó a The Washington Post. Además es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro fundador del Harris Institute for Hispanic and International Communication en Texas Tech University.

A continuación farodevigo.es publica la entrevista que la periodista Desiré Vidal Perea le ha realizado con motivo del reciente reconocimiento.

Alberto Avendaño es consciente de su estatus de rara avis dentro del panorama actual de periodismo y medios de comunicación. Lleva toda su vida traduciendo la realidad; sus causas, sus efectos, y nunca se ha limitado a ser un mero transmisor de noticias. "Eso ya lo hace la grabadora", dice. También sabe que hay pocos como él, que lo más fácil es reproducir el titular descabellado que ofrece el político de turno y que sea la gente quien coincida o no con la susodicha barbaridad, si es que la entiende en su totalidad.

El vigués defiende un periodismo valiente, comprometido, no parcial pero sí contextualizado. Lo demuestra también en las decisiones que toma en su vida profesional a diario. "Cuando me llegó Armando (Trull) con la historia de Kaine en Honduras le dije ¡hagámoslo ya! Llevaban meses hablando de que Tim Kaine tenía lazos con este pueblo de Honduras pero nadie había ido para allá a investigarlo para mostrar la historia. Nosotros lo hicimos". Y es esta visión periodística, el olfato famoso del que hablan las reglas no escritas del periodismo, el don que le ha valido a Alberto Avendaño su primer Emmy con el reportaje documental Tim Kaine, los valores aprendidos en El Progreso-Honduras que produjo junto al periodista Armando Trull para El Tiempo Latino / The Washington Post en 2016.

En Estados Unidos comenzó conquistando desde la seducción del idioma español al incorporar la publicación El Tiempo Latino a The Washington Post. Ahora lleva también meses dedicándose a producir libros; "El amor de tu nombre", su libro de poesías recién nominado a los International Latino Book Awards que se entregan en Los Ángeles el próximo mes de septiembre, y "[Washington]2"; una recopilación de sus artículos y entrevistas a personalidades como la escritora Isabel Allende, al ex presidente José Mujica de Uruguay o al actual director del Washington Post, Martin Baron, entre otros, y que está a punto de salir al mercado.

Avendaño cuenta con una carrera en la que este Emmy no es el primero de sus éxitos profesionales. Entre otros cargos, ha sido director de El Tiempo Latino (publicación en español de The Washington Post) durante 17 años y es, en la actualidad corresponsal en la Casa Blanca para la Asociación Nacional de Prensa Hispana (NAHP). Por todo esto, conviene preguntarle sobre la "receta del éxito" a sabiendas de que, con Avendaño, cualquier respuesta puede ser una puerta a la libre interpretación.