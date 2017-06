La nueva novela de Dan Brown se desarrollará en España

'Origen', la nueva novela de Dan Brown, se desarrolla íntegramente en España, con Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla como escenarios principales en los que transcurre la nueva aventura de Robert Langdon, según ha anunciado editorial Planeta.

Este sello publicará en España la nueva novela de Brown el próximo 5 de octubre, en el marco de un lanzamiento internacional. En esa misma fecha se publicará la edición en catalán bajo el sello Columna Edicions y el 12 de octubre en Latinoamérica.

De esta manera, de la mano del autor de 'El código Da Vinci', el lector recorrerá escenarios como el Monasterio de Montserrat, la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim Bilbao, el Palacio Real o la Catedral de Sevilla.

Como ya sucedió con París en 'El código Da Vinci', con Roma en 'Ángeles y demonios' o con Florencia en 'Inferno', los escenarios de las novelas de Dan Brown siempre han sido un elemento clave en sus tramas. Al empezar a trabajar en su nueva obra, el autor ha asegurado que tuvo "muy claro" cuál debía ser su localización.

"Siempre he considerado España una tierra de hermosas paradojas; un lugar poseedor de una rica tradición e historia que, al mismo tiempo, no deja de labrar el futuro innovando en ciencia y tecnología. Por este motivo, cuando me dispuse a escribir una novela que mezclara lo antiguo y lo moderno, supe que sólo podía escoger un lugar para ambientarla", ha asegurado.

Brown ha añadido que su trabajo es el resultado de "un gran entusiasmo y amor por España". "'Origen' es una novela que celebra la riqueza de sus tradiciones e historia junto a su audaz e ilusionante visión de futuro", ha destacado.

El escritor no sólo ha elegido ubicar su nueva novela en España por motivos narrativos, sino que su vinculación personal con España también ha influido.

"España es el primer país que visité fuera de los Estados Unidos, tenía dieciséis años y estuve viviendo en Asturias con una familia maravillosa. Durante mi visita, me enamoré de la cultura, de la historia y, sobre todo, de la gente y su lengua. Después he regresado once veces a España (muchas más de las que he visitado ningún otro país) e incluso durante un año asistí a clases en la Universidad de Sevilla", ha explicado.

El director del área editorial del Grupo Planeta, Carlos Revés, ha explicado que Brown se ha trasladado a Barcelona para "convertirse en uno más del equipo de editorial en la planificación del lanzamiento", "Ha sido un reto y un gran estímulo a nivel creativo por parte de todos los implicados en el proyecto", ha concluido.