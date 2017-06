La falsa noticia sobre Radiohead que ocurrió hace 46 años

Estos días se ha hecho viral una falsa noticia sobre Radiohead que afirmaba que el público del festival de Glastonbury (Inglaterra) había aplaudido a la banda de Thom Yorke después de que afinara sus instrumentos durante tres minutos, creyendo que se trataba de una nueva canción del grupo británico. El bulo hizo fortuna en Twitter, llegando a cosechar decenas de miles de retuits y "me gusta". Aunque eso no significa necesariamente que todos los que retuitearon el bulo o le dieron a "me gusta" pensaron que se trataba de una noticia real.

La falsa noticia incluye lo que parece una captura de la web de la BBC británica, cuyo titular reza algo así: "El público de Radiohead, avergonzado después de aplaudir una afinación de tres minutos, creyendo que era una nueva canción". En el texto se afirma que fueron "decenas de miles de fans de Radiohead" los que cayeron en el error, y que muchos de ellos tuitearon desde el concierto que se trataba de "el mejor trabajo de Radiohead desde ´OK Computer´", considerado el mejor álbum de los de Oxford y una de las obras maestras fundamentales del rock de los años 90. Precisamente Radiohead celebraba en el festival de Glastonbury el XX aniversario de "OK Computer", del que acaba de lanzarse una reedición conmemorativa.

Ahondando en el sarcasmo, la falsa noticia afirmaba que uno de los seguidores de Radiohead describió la supuesta nueva pieza musical como "minimalista pero también compleja, emocionalmente cruda pero aún capaz de expandir los límites de lo que puede ser la música".

Según informa la prestigiosa revista musical "New Musical Express" ("NME"), el bulo fue difundido en un primer momento por una floristería, Arena Flowers, y el periodista de "The Times" Grant Tucker (@GrantTucker) contribuyó decisivamente a propagarlo, logrando más de 56.000 retuits.

Aunque esto es un claro ejemplo de "fake news", algo prácticamente idéntico ocurrió en realidad hace 46 años, en el histórico concierto por Bangladés. Considerado el primer macroconcierto benéfico de rock de la historia, y celebrado en dos funciones el 1 de agosto de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York, fue organizado por el exbeatle George Harrison y por el músico indio Ravi Shankar con el fin de recaudar fondos para los refugiados de la guerra de Pakistán del Este, hoy Bangladés. Actuaron, entre otros, Bob Dylan, Eric Clapton, Leon Russell, Ravi Shankar y los exbeatles Ringo Starr y George Harrison.

Justo después de que el maestro indio del sitar Ravi Shankar y su grupo terminaron de afinar sus instrumentos, gran parte del público del Madison Square Garden, probablemente poco familarizado con la música india, prorrumpió en aplausos. Ravi Shankar, visiblemente sorprendido, se acercó al micrófono y comentó, con una sonrisa: "Si apreciáis tanto cómo hemos afinado, espero que os guste más el concierto". La anécdota aparece reflejada en el DVD "Concert for Bangladesh" y se puede ver en este vídeo: