FARO celebra el Día de la Música con Broken Peach

FARO no quiere pasar por alto el 'Día de la Música'. En el Decano queremos disfrutar contigo de una jornada tan especial. Por ello, te adentramos en el ensayo de Broken Peach, el grupo vigués que se convirtió en viral hace año y medio gracias al tema "This Is Haloween", de la película 'Pesadilla antes de Navidad' de Tim Burton y, sobre todo, a su vídeoclip grabado en el Bosque Encantado de Aldán y que tuvo 15.000 reproducciones en Facebook.