El Celta sale del armario en el World Pride Madrid 2017

El Celta de Vigo ha salido del armario, al menos sobre las tablas de un teatro madrileño que, durante la celebración de la semana del Orgullo Gay en Madrid, ha programado la función El gol de Álex, una historia de amor y fútbol en la que la camiseta y el escudo del equipo vigués no solo forman parte del cartel que promociona la obra de teatro sino que también es una parte importante de la historia del encuentro entre Mario y Álex, un jugador ficticio del equipo vigués.

El gol de Álex es una comedia romántica que arranca la noche en la que Álex (Alejandro Albarracín) marca el gol de su vida en el partido más importante de su equipo, el Celta de Vigo. Su tanto no solo lo coloca en el objetivo de todas las cámaras sino que también colocará al equipo vigués en lo más alto de la clasificación de la Liga Santander.

Mario (Pepe Ocio) es un periodista deportivo que acaba de romper con su pareja y al que le ha tocado cubrir el encuentro en el que Álex se ha consagrado. Ambos se conocen a través de una aplicación del móvil y esa misma noche quedan una habitación de hotel. Un encuentro clandestino que cambiará sus vidas.

El director y autor de la obra, Antonio Hernández Centeno, ha explicado en varias entrevistas las razones que le han llevado a utilizar al Celta como un personaje más de la obra: "Escribí El gol de Álex durante una ruptura sentimental con una persona a la que me unía el Celta. Con el texto quise plasmar en escena muchos temas con los que tenía una deuda pendiente y en el que el fútbol tenía que ser protagonista"

El propósito de la función era abordar un tema tabú como la homosexualidad en el fútbol, un mundo en el que la máxima del 'no preguntes, no lo cuentes' se acepta con una normalidad incomprensible. "No me he inspirado en nadie concreto", explica Hernández Centeno, "pero si entre Primera División y Segunda hay casi 1.000 jugadores y las estadísticas dicen que en todos los ámbitos hay un 10% de homosexuales... ¿de verdad ni uno solo sale del armario?"

Treinta famosos contra la homofobia

El estreno de El gol de Álex ha supuesto también el lanzamiento a través de las redes sociales de una campaña en la que una treintena de artistas, deportistas y personajes famosos se unen bajo el hashtag #MeteleUnGol para luchar contra la homofobia.

Víctor Gutiérrez, el waterpolista de la Selección Española que protagonizó la última salida del armario del deporte español, encabeza la lista de personajes que dan su voz para apoyar la iniciativa, como el Padre Ángel, La Oreja de Van Gogh, la actriz Verónica Sánchez, Miguel Balanzategui de las Nancys Rubias o Amaya Valdemoro?

Homosexualidad y fútbol en España

El Día Internacional contra la Homofobia se celebró en la La Liga española el pasado 19 de febrero coincidiendo con la fecha de nacimiento de Justin Fashanu, el primer jugador profesional que decidió salir del armario y que tras las presiones y acoso a los que fue sometido por la sociedad y Premier League acabó suicidándose 8 años después.

La cita del fútbol español, sin embargo, lejos de los avances conseguidos en los últimos años con la Ley de Matrimonio Homosexual se presentó dividido y sin los grandes equipos apoyando la iniciativa. Ni Real Madrid ni Barcelona secundaron una jornada que sí recibió el apoyo de varios equipos de Primera División y Segunda, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico.

El día recuerda todo lo que queda por luchar para que situaciones e insultos homófobos en el mundo del fútbol desaparezcan para siempre. Uno de esos casos fue el de Jesús Tomillero, un árbitro gaditano que se convertía en el primero en salir del armario en el fútbol en España. Su anuncio, lejos de normalizar, se convirtieron en insultos y amenazas de muerte que lo llevaron a plantearse dejar el arbitraje.

Este árbitro gaditano de 21 años ha pedido a las instituciones y los partidos políticos "que se pongan las pilas" y ha pedido reiteradamente que se elabore una ley contra la homofobia.