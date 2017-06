Los Reyes transmiten sus condolencias

Los Reyes han expresado hoy sus condolencias por el fallecimiento del diestro vizcaíno Iván Fandiño, al que han definido como "gran figura del toreo", después de haber sufrido una cornada durante una corrida en la ciudad francesa de Aire Sur L,Adour.



Don Felipe y doña Letizia han transmitido su pésame a través de un mensaje en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey.



"Nuestro sentido homenaje y nuestro recuerdo para Iván Fandiño, gran figura del toreo", aseguran los Reyes en el texto.





Nuestro sentido homenaje y nuestro recuerdo para Iván Fandiño, gran figura del toreo. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 de junio de 2017

También el ministro de Educación, Cultura y Deporte,ha lamentado la muerte del torero vasco y ha enviado sus condolencias a la familia del matador y a los aficionados taurinos."Quiero transmitir mis condolencias a la familia de Iván Fandiño, así como a los aficionados y al mundo del toro en general, a los que me uno en el sentimiento por la triste pérdida de este joven torero", ha dicho el ministro poco después de conocer que el torero de Orduña (Vizcaya) había perdido la vida en el ruedo.Méndez de Vigo se ha pronunciado así tras presidir laa la que ha acudido junto al secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en apoyo a esta manifestación cultural, según ha informado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de una nota de prensa.Por su parte, el, se ha sumado también al pesar por la pérdida de Fandiño y ha recordado que ambos eran amigos "desde hacía varios años"."Como consejero de Cultura de Castilla-LaMancha seguí a Fandiño casi desde sus inicios. He estado con él en sus principales corridas en Castilla-La Mancha, e incluso estuve con él cuando tuvo la gran cogida de Las Ventas. Esta vez no pudo ser y lo lamento profundamente", ha declarado Marín.murió a consecuencia de la herida que le provocó la cornada que le dio el toro después de que tropezara con el capote y cayera el suelo.