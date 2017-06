Muere John G. Avildsen, el director de 'Rocky' y 'The Karate Kid'

El cineasta estadounidense John G. Avildsen, que ganó el Óscar al mejor realizador por "Rocky" (1976) y que también dirigió "The Karate Kid" (1984), falleció hoy a los 81 años, informó Los Ángeles Times.



Anthony Avildsen, uno de sus hijos, apuntó que su padre murió por un cáncer de páncreas en un hospital de Los Ángeles.



El realizador, nacido en 1935 en Oak Park (Illinois, EE.UU.), alcanzó el techo de su trayectoria profesional en 1976 gracias a su labor en "Rocky", la famosa cinta escrita y protagonizada por Sylvester Stallone sobre un boxeador de orígenes humildes que, de forma inesperada, se ve ante la posibilidad de combatir para proclamarse campeón de los pesos pesados.





The great director John G. Avildsen Who won the Oscar for directing Rocky! R. I. P. I'm sure you will soon be directing Hits in Heaven- Thank you , Sly Una publicación compartida de Sly Stallone (@officialslystallone) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 8:00 PDT

Avildsen se llevó la estatuilla al mejor director por "Rocky", que no sería su única participación en esta saga, ya que también se puso a los mandos de(1990).Otro filme que le dio grandes alegrías fue "The Karate Kid" (1984), un largometraje acerca de la relación entre un maestro de artes marciales y un joven aprendiz que cosechó un muy buen resultado en las taquillas de todo el mundo.Avildsen también se hizo cargo de la segunda y la tercera parte de, que se estrenaron en 1986 y 1989 respectivamente.La variada filmografía del director incluye otras películas como "Save The Tiger" (1973), protagonizada por Jack Lemmon; "" (1980), liderada por; "Neighbors" (1981), encabezada por John Belushi y Dan Aykroyd; e "Inferno" (1999), su último trabajo y que tuvo como estrella a Jean-Claude Van Damme.