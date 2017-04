Las lecciones de 'El Principito'

Los libros son, en muchas ocasiones, portadores de respuestas a preguntas que hombres y mujeres se hacen de forma periódica. Algunos de ellos quedan para siempre en el recuerdo de las personas. Es el caso de 'El Principito', la novela de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), de la que se cumplen este 6 de abril 74 años.

Este aviador francés falleció un año después de que su obra saliese a la luz. Los traumas que afloraron al término de la Segunda Guerra Mundial exigían una cultura que devolviese a la Humanidad una reflexión sobre la moral y la ética. ´El Principito´ emana enseñanzas sobre la amistad y amor, pero también sobre la soledad y la tristeza. Es la historia de un piloto -un trasunto del propio escritor- que aterriza en el desierto del Sahara. Allí conoce a un pequeño príncipe de otro planeta y a otros personajes que le hacen descubrir otra manera de ver el mundo, una visión donde la solidaridad y el compañerismo están más presentes.

1. -"Todos los mayores han sido primero niños (pero pocos lo recuerdan)"

Incluida en la dedicatoria, esta frase ilustra como el hombre se olvida de manera paulatina de lo que significaba ser niño, un tramo de la vida en el que la bondad y la ilusión están más presentes. Con este arranque, Exupéry marca el territorio en el que se va mover la obra.

2.-"Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos"

Una frase para hacer mención a la importancia de equivocarse, tomar caminos inesperados y asumir riesgos en el camino de la vida.

Ilustración: GETTY IMAGES

3.-"Y los hombres no tienen imaginación, repiten lo que uno les dice"

Exupéry escribió la obra en Estados Unidos, donde se encontraba exiliado tras la ocupación de Francia por parte de la Alemania nazi, un hecho que le atormentaba. La preocupación por el avance del fascismo y del autoritarismo se condensa en esa frase.

4.-"Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada; compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existen ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos"

Exupéry previó con acierto como el progresivo cambio de una sociedad artesanal a otra industrial deterioraría la comunicación y las relaciones humanas, una idea que muchos ven reflejada en el mundo actual, con múltiples herramientas para interactuar pero con amplias capas de la sociedad que confiesan sentirse solas.

5.-"Conozco un planeta en el que vive un señor muy colorado. Nunca ha olido una flor. Nunca ha contemplado una estrella. Nunca ha amado a nadie. Nunca ha hecho otra cosa que sumas. Se pasa el día diciendo, como tú: "¡Soy un hombre serio! ¡Soy un hombre serio!", lo que le hace hincharse de orgullo. Pero eso no es un hombre, ¡es un hongo!"

Un llamamiento a la pasión, al amor y a la necesidad de que el hombre no olvide sus raíces. Abandonarse al trabajo y hacer de él el núcleo central de la vida no hará a los hombres más felices.

6.-"Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar"

Una idea para ilustrar como la exigencia del hombre debe centrarse en terrenos donde su capacidad de trabajar se encuentre con su habilidad para disfrutar, en lugar de hacer de la vida un lugar repleto de insatisfacciones.

Ilustración: GETTY IMAGES

7.-"No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo".

Pocas frases en la historia de la literatura universal han resumido de manera más sencilla y brillante el sentido de la amistad, un concepto clave en 'El Principito'.

8.-"¿Y de qué te sirve poseer las estrellas?

-Me sirve para ser rico.

-¿Y de qué te sirve ser rico?

-Me sirve para comprar más estrellas"

La futilidad de la acumulación de riquezas materiales es desnudada de forma brillante por Exupéry, que critica la desmesura de la Humanidad en la búsqueda del dinero como fuente de felicidad.

9.-"Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo, que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio"

Un pasaje que hace incidencia en la importancia de desterrar prejuicios y, sobre todo, en la necesidad de conocerse a uno mismo, saber sus fortalezas y debilidades, y a partir de ahí obrar en consecuencia, con respeto a los demás y a uno mismo.

10.-"He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos."

Una frase que resume como la belleza y la felicidad que el hombre busca en su día está presente en el amor que es capaz de dar y recibir.