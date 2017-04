Ánxel Vence, Premio de Columnismo José Luis Alvite

"Un premio que te conceden los colegas tiene más mérito y por eso se lo agradezco extraordinariamente a la Asociación de Periodistas de Galicia", afirma Ánxel Vence, exsubdirector y actual articulista de FARO DE VIGO, tras serle concedido el Premio de Columnismo José Luis Alvite.



Vence ha sido elegido por unanimidad por el jurado de esta segunda edición del galardón. La elección fue realizada por la junta directiva de la Asociación de Periodistas, que ha valorado de manera especial "el indudable prestigio profesional alcanzado por Ánxel Vence a lo largo de su dilatada trayectoria como columnista de opinión".



Se trata, informan en el comunicado oficial del jurado, de una distinción que reconoce una trayectoria como generador de opinión, ya sea de análisis de actualidad o sobre la situación general de distintos ámbitos (político, económico, deportivo, cultural), referida a artículos publicados en prensa, en papel o digital, con una determinada periodicidad.



Sin embargo, Vence resta importancia al poder de persuasión de los columnistas: "Tienen bastante menos influencia en el público de lo que pensamos. A partir de la fragmentación de las audiencias, principalmente con la llegada de internet y las redes sociales, si en alguna ocasión el columnista pudo influir en los lectores, dejó de hacerlo. A mí no me quita el sueño, no soy tan soberbio".



El premio, exento de dotación económica, le será entregado a Ánxel Vence en el transcurso de un acto público el próximo 3 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La ceremonia se celebra en la sede de A Fundación en Vigo. La periodista Lucía Méndez, responsable de Opinión del diario El Mundo, abrirá el acto con una conferencia.



Su carrera profesional



Ánxel Vence (Pontevedra, 1951) fue nombrado redactor jefe y, posteriormente, subdirector de FARO DE VIGO, periódico en el que desde hace años publica columnas de opinión.



Vence ha sido galardonado anteriormente con el Premio Galicia de Comunicación a la mejor labor en medios impresos y en 2003 consiguió el Premio Nunca Máis al prestigio en la información.