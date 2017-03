The Beach Boys, Tony Bennett, Sting, Art Garfunkel y Depardieu actuarán en el Festival de Pedralbes

Rufus Wainwright, The Beach Boys, Tony Bennett, Michael Bolton, Sting, Roger Hodgson, Juan Luis Guerra, Art Garfunkel y Gérard Depardieu son algunos de los artistas que actuarán en el Festival Jardines de Pedralbes, que se celebrará del 5 de junio al 15 de julio en Barcelona. El director del evento, Martín Pérez, anunció ayer la programación completa, que cuenta con otros nombres de peso como Kool & The Gang, Kris Kristofferson, Ludovico Einaudi, Belle and Sebastian, 2Cellos, Birdy, Gipsy Kings, Broadway & West End Divas, Air y Yann Tiersen. La escena nacional también estará presente con Pasión Vega, que actuará junto a la israelí Noa, La Locomotora Negra, que inaugurará oficialmente el festival el 6 de junio, India Martínez, Manel, Rosana y Jarabe de Palo.