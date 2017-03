'Jamás tendré 20 años', mejor obra en el Salón del Cómic de Barcelona

El veterano dibujante barcelonés Josep Maria Martín Saurí ha ganado el Gran Premio de la 35º Salón del Cómic de Barcelona que reconoce a "Jamás tendré 20 años", de Jaime Martín como mejor obra española publicada en 2016, mientras que el premio al autor revelación ha sido para Javier Rey por "Intemperie".

Los premios del salón, principal cita del sector en España, que se han entregado esta noche, han elegido "La visión", de Gabriel Hernández Walta y Tom King, como mejor obra extranjera publicada y "Paranoidland", premio a Mejor Fanzine.

"Fantasy West", de Carlos Díaz Correia y Jacobo Márquez, autoeditado por 'crowdfunding', se ha alzado con el galardón de votación popular a mejor obra en España.

El Gran Premio -dotado con 10.000 euros- reconoce la trayectoria de Martín Saurí (1949) un dibujante, como otros de su generación, con más obra publicada en el extranjero que en España, que comenzó a trabajar para la revista Pulgarcito (Bruguera) antes de dar el salto al mercado exterior, primero con historias románticas y posteriormente de terror.

En los 80, colaboró con la revista Interviú y de nuevo con Bruguera en las biografías de Alejandro Magno y Shakespeare, a la vez que dirigía su actividad profesional hacia los dibujos animados, y ampliaba su campo de acción hacia los Estados Unidos.

Destacan sus trabajos con Enrique Sánchez Abulí, "La mariposa y la llama", "La odisea" junto a Francisco Pérez Navarro, y con diversas editoriales españolas (RBA), italianas (ACME) y francesas, recuerdan los promotores de los premios.

Jaime Martín (Barcelona 1966) se lleva por su parte los 10.000 euros del premio a la mejor obra española publicada en 2016, con "Jamás tendré 20 años" (Norma) en la que, tras narrar la complicada mili de su padre en Ifni en "Las guerras silenciosas", se vio con fuerzas para bucear en el trágico pasado de sus abuelos, Jaime e Isabel, a los que el golpe de estado de Franco robó juventud y las libertades conseguidas durante la II República.

Autor revelación por "Intemperie"



Nacido en Bruselas en 1982, aunque afincado en Vic (Barcelona) desde hace un tiempo, Javi Rey ha logrado el premio al autor revelación por "Intemperie", una personalísima adaptación de la novela homónima de Jesús Carrasco, ambientada en un paisaje rural de la postguerra española y protagonizada por un niño que huye de un alguacil metáfora del mal.

"Que los compañeros de profesión crean que has hecho un buen trabajo provoca una gran satisfacción", ha señalado Rey en declaraciones a Efe.

Y sobre "Intemperie" ha explicado: "Cuando me la proponen me vino como anillo al dedo, porque el estilo del escritor me encanta; a pesar de estar ambientada en el mundo rural, tiene un aire postapocalíptico que es un tipo de historia que me apasiona, soy fan de Cormac Mccarthy que es uno de los escritores de referencia de Carrasco, y lo que era un encargo, lo hice mío, me lo tomé con un proyecto personal".

La mejor obra de autor extranjero ha sido para "La Visión" (Panini), del dibujante Gabriel Hernández Walta y el guionista Tom King, una serie de doce entregas dedicada al sintezoide (androide) más famoso de Marvel.