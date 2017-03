O director da CRTVG defende que o fomento do galego é o eixo central do ente público

O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, subliñou onte que o fomento do uso da lingua galega, sobre todo entre o público infantil e xuvenil, é "un eixo central" das iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) do ente público.



En comisión parlamentaria, despois de que a deputada do PPdeG Raquel Arias se interesase por este asunto, Sánchez Izquierdo incidiu en que o idioma propio é "a razón de ser" dos medios públicos galegos, ata o punto de ser unha cuestión "absolutamente prioritaria e fundamental".



Destacado este extremo, puxo en valor que o impulso da RSC foi desde a súa chegada "un eixo estratéxico clave", co que a CRTVG foi "pioneira" na súa introdución no sector dos medios de comunicación audiovisuais en España.



"Entendiamos que era unha demanda crecente na sociedade desenvolver un protocolo para as relacións cos distintos públicos e os distintos grupos de interese", interpretou Sánchez Izquierdo.



Así mesmo, aludiu ao Informe de Progreso vinculado ao Pacto Mundial de Nacións Unidas --"unha auditoría da actividade social da CRTVG"-- para destacar que "obriga" á compañía a "mellorar cada ano".



Ao fío diso, explicou que a "mellora" non só se experimenta nos contidos, senón tamén na atención a "colectivos ás veces máis esquecidos", cun tratamento da información "mellor".