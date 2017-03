Cinco palabras en español que no pueden traducirse a otro idioma

En el mundo existen unos 6.500 idiomas oficialmente reconocidos. Todos y cada uno de ellos describen conceptos que afectan a la forma en la que sus hablantes interpretan el mundo. Por esta razón es normal que encontremos palabras que para traducirlas a otro idioma hace falta más de un vocablo.

Existen palabras en otros idiomas que no tienen su equivalente en el español. Son vocablos que expresan conceptos que debido a la cultura del país son intraducibles. Por ejemplo, una palabra tan de moda como ´wanderlust´ sólo podría traducirse a nuestro idioma como el fuerte deseo de explorar y conocer el mundo.

Au esta no es la única. Podemos encontrar conceptos tan bonitos como la palabra japonesa ´wabi-sabi´, la capacidad de ver la belleza en las imperfecciones, la portuguesa ´saudade´, sentir nostalgia o añoranza por algo que no tienes, o la noruega ´gjensynsglede´, la alegría de encontrarse con alguien a quien no has visto hace mucho tiempo.

Pues bien, ¿alguna vez te has preguntado si ocurre lo mismo con las palabras en español? Nuestro idioma tiene uno de los vocabularios más ricos, razón de más para encontrar palabras que explican conceptos tan típicos de la cultura española que es imposible traducirlos a otro idioma. Estos son sólo algunos de ellos.



Sobremesa

Ese momento en el que nos quedamos sentados a la mesa después de comer para disfrutar de una conversación con nuestros amigos sólo puede traducirse al catalán. Si nos queremos referir a la sobremesa en cualquier otro idioma tendríamos que explicarla con algo parecido como "la conversación que surge después de comer".



Merienda

La comida parece ser un tema recurrente en el vocabulario español. Aunque en otros idiomas se le suele llamar tentempié o ´snack´, el concepto de merienda (comer algo por la tarde) tal y como se entiende en España no tiene traducción.

Getty

Estrenar

Esa emoción de utilizar o ponerte algo por primera vez no puede explicarse con una única palabra en otro idioma que no sea el español. En su lugar se debe explicar sencillamente eso, que lo estás utilizando por primera vez.



Cuñado

En nuestro idioma sólo se necesita una palabra para describir al hermano de tu mujer o marido. En la mayoría de los idiomas se necesita más de un vocablo, como por ejemplo el 'brother in law' en inglés.



Duende

Esta sea posiblemente una de las palabras más difíciles de traducir. Aunque en sus orígenes sólo se utilizaba para describir a los espíritus fantásticos que habitaban los bosques y algunas casas, con el paso del tiempo ha pasado a definir el encanto misterioso e inefable de la naturaleza o de algunas artes como el flamenco.