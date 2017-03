El Gobierno baja el IVA cultural, pero excluye al cine

Cuatro años y medio ha estado el mundo de la cultura reclamando la bajada del IVA cultural del 21% desde que el Gobierno del PP decidiera incrementarlo para frenar el déficit, una medida fuertemente criticada. El Consejo de Ministros aprobará hoy la bajada del IVA de los espectáculos en directo, como los conciertos, el teatro y la danza, del actual 21% al 10% y aunque el impuesto se queda dos puntos por encima de lo que estaba en 2012, el sector celebra esta rebaja, que acoge como como un respiro, aunque no entiende por qué ha dejado fuera al cine. Ya antes, en enero de 2014, el Gobierno rebajó hasta al 10% el IVA de la adquisición de obras de arte. El pasado mes de febrero, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, explicó en el Senado que el turno del cine llegará cuando se cumpla "con la senda del déficit", un horizonte que siempre ha esgrimido el Gobierno ante las demandas de rebaja fiscal.

"Es una buena noticia porque es una reivindicación que llevábamos años haciendo, aunque todavía podía bajarse más. Me alegro por el teatro, aunque no me parece lógico que no se equipare al cine con el resto de manifestaciones culturales", afirmó ayer el actor Eduardo Chao, presidente de la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG), que reclama más apoyos para el sector cultural, incluido el cinematográfico, además de esta rebaja. "Habría que apoyar la cultura de verdad, pero parece que la cultura le hace pupa a este gobierno, que por otra parte también pienso que quiere castigar de alguna manera al sector del cine desde las manifestaciones en contra de la guerra de Irak", añadió.

Chao reconoció que el 21% de IVA ha perjudicado no solo al sector, sino también al público, ya que ha encarecido la oferta cultural. "Los efectos del 21% de IVA han sido terribles para todos", insistió el representante de los actores gallegos.

Germán Fandiño, músico y promotor musical, se mostró indignado con la decisión del Gobierno de rebajar el IVA al 10% a los espectáculos en directo y mantener el polémico 21% al cine. "¿Por qué al cine no? ¿No es cultura también? Me parece vergonzoso este tira y afloja que se trae el Gobierno", aseguró.

El artista y promotor vigués acusó al Gobierno del PP de jugar con la cultura y pidió más seriedad. "Es una cuestión de conciencia. La cultura tiene que ser de derechas ni de izquierdas, sino de disfrute y de sapiencia para las generaciones venideras. Sin embargo, parece que no sabemos ni siquiera qué es cultura y qué no porque ¿es más cultura un concierto de un músico o una obra de teatro que una película? ¿Por qué?", insistió.

En su opinión, estos cuatro años del IVA cultural "lo han destrozado todo". "Pero si hay grupos que ya no vienen a tocar a España por lo que les supone este impuesto, que no lo hay en otro país. Quienes nos dedicamos a la música lo único que queremos es trabajar y sobrevivir , pero con un 21% se hacía difícil", añadió.

Solo un año después de ponerse en marcha el IVA cultural, la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española denunció que el cine y el teatro habían acusado un descenso de espectadores del 30% y se había recaudado un 22% menos que el año anterior. Asimismo, según la Federación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), en 2013 se cerraron 141 salas de cine y 17 complejos cinematográficos en España y la Sociedad General de Autores (SGAE) cifraba en un 22% la reducción del número de conciertos en España, tras el cierre de numerosas salas y empresas promotoras afectadas por la subida de impuestos.

El cine, el gran olvidado

Carlos Ares, presidente de la Academia Galega do Audiovisual (AGA), mostró ayer su alegría por la rebaja que aprobará hoy el Gobierno, aunque haya excluido al cine. "La bajada del IVA es una gran noticia, pero el cine no puede seguir teniendo el mismo IVA que un barco de lujo", aseguró.

Ares confía en que el Gobierno termine aplicando el 10% de IVA también al cine, después de hacerlo primero con las adquisiones de arte y ahora con los espectáculos en directo. "Es una cuestión de voluntad política", afirmó.

El representante de la Academia Galega do Audiovisual explicó que el 21% de IVA ha dañado profundamente al sector cinematográfico, lo que demuestra el descenso no solo en el número de producciones, sino también en el número de espectadores que acuden a las salas de cine. "También es un problema de presupuestos. Si yo tengo un presupuesto menor esto significa que tengo que rodar en menos días, lo que también repercute en la calidad", añadió.

De "terrible" calificó el realizador Jorge Coira la exclusión del cine de la rebaja del IVA cultural. "Me alegro de que baje el impuesto para los espectáculos en directo, pero me parece terrible que más de la quinta parte de una entrada de cine siga siendo de impuestos. El cine no tiene esa carga real", aseveró.

El director lamentó la situación en que deja esta decisión al cine y añadió: "Me parece que se trata de un problema de sensibilidad del Gobierno hacia la cultura en general y hacia el cine en particular".