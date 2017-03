Freixanes asume a presidencia da RAG nun pleno ó que non acudiron os críticos

O escritor Víctor Fernández Freixanes converteuse onte no decimo quinto presidente da Real Academia Galega (RAG) ao acadar maioría absoluta na primeira votación á que se someteu a súa candidatura no pleno extraordinario da entidade. A división existente no seno da Academia visibilizouse ata na elección da nova directiva xa que seis académicos do sector crítico no acudiron ó pleno en sinal de protesta polas discrepancias existentes. A eles dirixiu Freixanes as súas primeiras palabras tras ser elexido para tenderlles a súa man para atopar "consenso", algo que únicamente se logra "facendo camiño xuntos".



Dos 28 académicos da RAG, 19 acudiron a sesión plenaria para elixir o sustituto de Xesús Alonso Montero, tres excusaron a súa ausencia e outros seis -entre eles Manuel González, Xosé Luis Axeitos ou Francisco Fernández Rei- non se presentaron para amosar as súas discrepancias coa candidatura de Freixanes. O novo presidente, o que lle chegaba obter 15 votos na primeira ronda, logrou 18 de 19. Non foi ata este pleno -algo que critica o sector ausente- cando Freixanes presentou o seu programa e a súa candidatura na que Henrique Monteagudo repetirá como secretario da RAG, Andrés Torres Queiruga será o subsecretario, Marilar Aleixandre será a tesoureira e Fina Casalderrey ocupará o cargo de bibliotecaria e arquiveira. "Ata o que eu sei, sempre fíxose así, anuncíabase no pleno", alegou Freixanes. Os críticos tamén cuestionan a presenza de Aleixandre na nova directiva. "Non estivo en ningún pleno. É como nombrar a alguén obispo sen que dera misa", di un académico.



No seu discurso ante o plenario, Freixanes asegurou que fixera "un esforzo decidido para lograr unha candidatura de consenso entre as diferentes sensibilidades que conviven nesta casa". Tras a evidencia de non lograr esta vía, o escritor recoñece que as diferencias de opinión, desde o respeto, "son algo positivo, que aporta riqueza" e que forma parte do sistema democrático "que non todo o mundo pense o mesmo". Iso sí, pese a asegurar que para traballar a partir de agora quere contar con toda a Academia -"tanto os ausentes como os correspondentes ou os académicos de honor. Todos somos Academia"-, recoñeceu que lle gustaría que onte estivesen todos os académicos presentes "para que dixeran no que non están de acordo". O sector crítico asegura, pola súa banda, que o de onte foi un acto para simbolizar a división pero que no futuro colaborarán e traballarán sen problema coa Real Academia e a nova directiva.



Freixanes asegurou que será una presidencia "continuista" na línea do realizado polo seu predecesor, Xesús Alonso Montero. "Nestes catro anos houbo un traballo intenso, cheo de xenerosidade, do que sentirse orgulloso", sinalou e citou iniciativas que pensa seguir coma "o diccionario, o Portal das Palabras, a web...".



O novo presidente destacou que dentro das liñas de traballo o primeiro é lograr "un clima de transparencia interna" para despois centrarse no estudo e promoción da lingua galega, especialmente entre as xeracións máis xóvenes. Ademais Freixanes aboga por traballar en equipo -xunto a outras entidades coma as universidades ou o Consello da Cultura Galega- para fomentar "o uso e a estima da lingua". "Temos que crear espacios sociais e afectivos para a lingua porque a lingua galega é de todos, non so duns poucos e ademais a lingua galega non compite contra ningunha outra", indicou Freixanes, quen destacou que agora toca centrarse xa no Día das Letras.