Freixanes asume hoy sin consenso la presidencia de la RAG

El profesor y exdirector de la editorial Galaxia, Víctor Fernández Freixanes, se convertirá hoy en el pleno que se celebra a partir de las 18.30 horas en el presidente número 13 de la Real Academia Galega (RAG), pero sin lograr el consenso que estuvo buscando en los últimos días, por falta de integración del equipo considerado afín al expresidente Xosé Luís Méndez Ferrín, que encabeza el exsecretario y extesorero Manuel González González. De todas formas, Freixanes todavía tiene en sus manos la posibilidad de realizar un gesto para la integración, mediante la incorporación a su candidatura de alguna persona del sector crítico, aunque estos lo consideran "poco probable". Todo apunta a que los académicos acudirán a la sesión plenaria sin conocer el programa del candidato ni el nombre de las personas que lo acompañarán en la justa directiva, por lo que hay críticos que consideran que ha incurrido en "oscurantismo", aunque no discuten que sea "legal y legítimo".

"Freixanes nos mandó una carta, diciendo que se presenta, pero en este momento los académicos no tenemos el programa ni conocemos el nombre de las personas que forman la candidatura. Suponemos que, por lo que ha trascendido, estará formada por Henrique Monteagudo, Marilar Aleixandre, Fina Casalderrey, Andrés Torres Queiruga y el propio Víctor Fernández Freixanes como candidato a la presidencia. Pero entiendo que el candidato dará a conocer su lista en el propio pleno", indica un académico.

Hace cuatro años, la lista de Manuel González empató a votos en la primera votación con la que encabezaba Xesús Alonso Montero. En la segunda ganó Montero, debido al cambio de voto de un académico. Por lo tanto, las fuerzas están muy ajustadas. En esta ocasión, el escenario es diferente, porque solo existe una candidatura presentada en debido tiempo y forma, la de Fernández Freixanes, que ha sido impulsada por Antón Santamarina, Margarita Ledo y Xesús Alonso Montero. Pero el sector crítico tiene mucho peso y cuenta en sus filas con Manuel González, que participó en todos los diccionarios que elaboró la Real Academia Galega en los últimos 26 años, dirigiendo muchos de ellos.

Fernández Freixanes mantuvo conversaciones en los últimos días con Manuel González, en un intento de lograr la integración, para "centrarse en las tareas propias de la academia, como la lengua y la cultura gallega", por encima de sectores y personalismos, pero hasta ahora no han fructificado. Fuentes del sector crítico, reconocen que el candidato les ofreció durante los contactos "un caramelito", que no ha sido suficiente para lograr el consenso, por "falta de voluntad de integración".

Mayoría absoluta

Los académicos consultados están convencidos de que Víctor Fernández Freixanes saldrá elegido con mayoría absoluta, pero lamentan que se haya desperdiciado la ocasión de conseguir el consenso, mediante una candidatura de integración.

Pese a la carencia de consenso e integración, Francisco Fernández Rey (del sector afín a Méndez Ferrín) anuncia: "Yo voy a trabajar por la academia y por la causa de la lengua, como he trabajado siempre, no por la ejecutiva". Pero advierte: "Evidentemente, no lo voy hacer con la ilusión y el entusiasmo que tenía en las etapas que presidieron las institución Francisco Fernández del Riego, Xosé Ramón Fernández Barreiro y Xosé Luís Méndez Ferrín".