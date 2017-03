Lanois: "Con 'The Joshua Tree' sabía que estábamos en suelo nuevo"

De la mano de Daniel Lanois como productor, U2 hipnotizó al mundo con sonidos inéditos e inmortalizados en algunos de sus discos más aplaudidos desde "The Unforgettable Fire" (1984), especialmente "The Joshua Tree" (1987), del que este año se conmemoran 30 años de plena vigencia.



"No era consciente de cuánto iba a perdurar ese trabajo, pero sí sabía entonces que la banda tenía mucho que decir, que estaban pisando un suelo que nadie había transitado aún", señala este músico, compositor, guitarrista y cantante que el martes ofrecerá en Madrid una de sus hasta ahora escasísimas actuaciones en este país.



Nada menos que 18 trabajos jalonan su discografía como autor hasta "Goodbye to language" (2016), el álbum que presentará en el Teatro Lara de Madrid. No obstante, se declara plenamente consciente de que, si por algo es conocido, es por su faceta como productor de discos que hasta en tres ocasiones han recibido el Grammy al álbum del año.



"A veces sí he pensado que mi éxito en esa faceta tapó el resto de mi obra como artista, pero también creo que ese mismo éxito me hizo conocido y ha alentado a otra mucha gente a venir a escucharme. También sé que no soy un cantante de pop, mi fuerza está en la grabación y la remezcla e intento llevar eso al escenario", afirma.



Álbumes como "So" (1986) de Peter Gabriel, "Time Out Of Mind" (1987) de Bob Dylan, "Ron Sexmith" (1994) de Ron Sexmith, "Wrecking Ball" (1995) de Emmylou Harris o "Le Noise" (2010) de Neil Young llevan su firma. "De Peter Gabriel admiré su voz y de Dylan lo intensamente que trabaja sus letras. Iba con su libreta a todas partes y no se conformaba con la primera idea", destaca.