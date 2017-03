El cine doméstico de Tui (y Super8) se sube a PlayDoc

Miles de metros de película sobre Tui y sus habitantes -de apariencia vintage, pero sin filtros de Instagram- imágenes preciosas de un amanecer infantil con los regalos de los Reyes Magos, o de un incendio en pleno casco urbano con bomberos apresurándose para apagarlo, filmaciones de la vida cotidiana de las familias de los años sesenta a ochenta y de tradiciones típicas como la matanza del cerdo, o clases de muñeira, todas muestras de material familiar y de cine doméstico -alguno filmado en Súper 8- se suben a la gran pantalla en PlayDoc. Un proyecto comandado por la Agrupación Cinematográfica de Galicia en el seno del festival ha logrado utilizar parte de ese material aportado por vecinos para hacer una pequeña muestra de cine doméstico. Junto con un taller de Super 8, que imparte el artista Luis Macías, del colectivo Cráter Lab7 (Barcelona), se sube hoy a la gran pantalla a las 19.30 horas.



Así, junto a las imágenes de archivo se proyectará una película colaborativa que filmaron los alumnos del taller. Será la primera vez que se proyectan contenidos en analógico en PlayDoc. El taller consistió en aprender a filmar, revelar, editar, proyectar y digitalizar en Súper 8.



Recuperar documentos olvidados -pero importantes para la memoria colectiva, en muchos casos- del cine doméstico, es una tarea que desempeña desde hace meses la Agrupación Cinematográfica de Galicia, gracias a su Archivo Gallego de Cine Doméstico (AGCD), que ya cuenta con patrocinio. La adquisición de un telecine para digitalizar las películas de forma completamente profesional, en HD y fotograma a fotograma ha convertido en único el trabajo que realizan. "Tenemos la única máquina que hay en Galicia para trabajar un proyecto con carácter patrimonial, histórico y social. Somos los únicos que estamos recuperando seriamente todo este material", asegura el presidente de la ACG, Pablo Gómez. Han logrado apoyo de Cafés Candelas para profesionalizar el AGCD.



Hacer un curso de Súper 8 durante los cuatro días del Festival, impartido por el cineasta Luis Macías, para poder así fomentar la filmación de cine analógico, que tan buena respuesta ha cosechado entre cineastas senior y junior, supone la cuadratura del círculo. "La convocatoria fue fulminante y pronto se cubrieron las 13 plazas que como máximo permitía el profesor" explican.



Aunque más relevante, si cabe, es el proyecto de Cine expandido que llega también de mano de Luis Macías -aquel que amplía o desplaza los límites del lenguaje audiovisual convencional y del cine narrativo tradicionalmente estructurado alrededor de un relato argumental, utilizando nuevos recursos para expresar y recrear sentimientos, concepciones del mundo...-.. Con el título Spectral Landscape y apoyándose en cuatro proyectores de diapositiva 35 mm, un obturador externo y filtros de colores, el artista trabaja con el retrato y la narración del paisaje, ofreciendo al espectador una experiencia visual situada entre la realidad y el sueño.



"Además, con este estreno tan interesante, nosotros inauguramos lo que venimos a llamar La Sala Expandida, un proyecto de exhibición fílmica no convencional que tiene como objetivo eso, traer al público de Vigo y Galicia contenidos fílmicos no convencionales, tanto por el contenido de las pelic como por el contexto, no siempre dentro de salas de cine", añade Pablo Gómez. "Por fin después de tres años lo hemos conseguido. Toda una suerte, la verdad. Nos sentimos muy agradecidos, también al patrocinador".