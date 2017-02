Marta de Castro: "Hay que actualizarse porque el público también es nuevo"

El primer Festival Internacional "Xoves Clásicos de Vigo" arranca esta noche en el Auditorio "Martín Códax" del Conservatorio Superior de Música de la ciudad. El ciclo, organizado por la Asociación de Música Clásica de Galicia con la colaboración del Concello, le ha dado la oportunidad a la soprano Marta de Castro de volver a casa tras 15 años sin cantar en su tierra.

–Cómo comenzó en el mundo de la música?

–Empecé en el mundo de la música muy pequeñita porque con cinco años quise empezar a tocar el piano y comencé en el conservatorio. Quería ser concertista de piano pero con 10 o 12 años escuché una ópera y ya me decanté por el canto. A partir de ahí acabé la carrera de canto y piano y me dediqué al canto exclusivamente.

– ¿En qué momento tuvo que irse de España?

–Cuando acabé la carrera superior en Madrid había cosas técnicas que aún no había resuelto y que en España no acababa de encontrar. Me puse a buscar y me fui a Londres y después a Salzburgo con Barbara Bonney, que es una cantante de ópera muy famosa que tiene una fundación para cantantes jóvenes. Fue con la primera persona que realmente aprendí más allá de lo académico.

–¿Cómo fue tener que irse con 22 años y tardar tanto en poder cantar en casa?

–Por un lado muy triste porque cantar en casa siempre es una delicia y la gente te pregunta cuándo vas a cantar aquí y yo les digo que cuando me inviten. Había cantado muchísimo en Vigo antes de irme, pero cuando después se olvidaron un poco de mí, nunca se sabe por qué esas cosas acaban pasando. Estoy muy agradecida a la asociación y a Pablo Galdós, director artístico, por haberme invitado. ¡A inaugurar además! Para mí es una alegría cantar en mi tierra y en mi ciudad.

–¿No ha habido entonces oportunidades previas?

–No, nada. Hace 15 años que no cantaba en Vigo.

–¿Qué repertorio presenta esta noche?

–Va a ser de música exclusivamente española, de grandes ciclos de compositores como Granados, Falla, Turna y Montsalvatge. Es un programa que ya he hecho muchas veces fuera, en Estados Unidos dos veces, en Israel. Es un programa que gusta mucho y que me encanta hacerlo porque adoro la música española. Tenemos un material increíble que se canta más fuera que dentro y quiero que la gente lo disfrute. Además para el público es un plus porque a veces cuando la gente ve opera te comenta que no entiende bien lo que dice porque como es en otro idioma? Pues ahora todo es en español así que les va a llegar más rápidamente.

–¿El mundo de la ópera es tan rígido y elitista como parece y como se le achaca?

–Hay una parte que sí es verdad. Es un mundo un poco exclusivo pero creo que también se le ha puesto la etiqueta de elitista y no creo que lo sea tanto. La ópera nació por el pueblo y para el pueblo. A veces hay más miedo de acercarse del público que realmente después lo que te llega. Creo que las propuestas que se están haciendo de ampliar el público y hacerlo más accesible están muy bien.

–Usted ha participado además en obras que actualizan el mundo de la ópera, como una comedia.

–Hay que actualizarse porque el público también es nuevo, es más joven. No se puede seguir con maneras de hace dos siglos, hay que acercarse al público de manera que lo pueda entender. Hay que hacer mezclas también, por ejemplo, yo estuve cantando ópera en un espectáculo de Eva Yerbabuena, que es una bailaora flamenca. Todas las propuestas que se puedan hacer, bienvenidas son. Todo eso le da vida al teatro, a la música y a las artes escénicas en general.

–¿Y cómo valora en ciclo en el que participa este jueves?

–Estoy encantada, me parece un festival maravilloso el que ha organizado la Asociación de Música Clásica gallega, un festival muy necesario en Vigo para que la música clásica resurja. Además hay nombres maravillosos que triunfan en todo el mundo y espero que dure muchos años.