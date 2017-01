Los "Guerreros de terracota" alcanzan los 10.000 visitantes en un mes

La apasionante historia de los Guerreros de Xian que se exhibe en la nave del Tinglado del puerto vigués ha atraído en poco más de un mes a 10.000 visitantes. "Terracotta Warriors. The army of the first emperor of China", organizada por FARO, indaga en los misterios del yacimiento arqueológico más grande del mundo, datado en el año 210 antes de Cristo. La propuesta, que está abierta hasta el 19 de febrero, acerca el conjunto escultórico a toda la familia desde una doble vertiente: lúdica y pedagógica. La propuesta ha sido espléndidamente acogida por la ciudad, tanto, que varias webs de ocio ya lo recomiendan como un plan ideal para la familia.

La visita se inicia con un documental de media hora que traslada a los espectadores hasta el gigante chino para conocer el origen de los 8.000 guerreros de terracota que fueron descubiertos gracias a dos campesinos que buscaban una fuente de agua en 1974. La complejidad de su construcción y la singularidad de cada uno de ellos asombra a los investigadores al igual que a los visitantes.

Además de poder observar de cerca varias copias de los guerreros realizadas por expertos artesanos, se puede disfrutar de una reproducción del foso en el que fueron encontrados. Incluye también una explicación didáctica de cada sección del conjunto. La exposición está acompañada de piezas de gran valor histórico encontradas junto al ejército, como puntas de lanza y otras armas. El recorrido se completa con actividades dirigidas a los niños.