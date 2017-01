Kin Martínez: "El traslado de Portamérica es puramente por razones operativas"

El festival PortAmérica dio ayer una sorpresa al anunciar que esta edición se traslada de Nigrán a Caldas de Reis. La noticia causó mayor impacto que el propio cartel del evento, que también se publicó ayer. Kin Martínez, director de la empresa Esmerarte que organiza el festival, ha aclarado que el cambio se debe a motivos "puramente operativos" para que "pueda seguir creciendo".

"No queremos entrar en por qué Nigrán no o por qué Caldas sí, queremos huir de localismos, para nosotros lo importante es la exaltación de las Rías Baixas", señala Martínez. El director subraya que la decisión se debe a la deriva que estaba tomando el festival: "Estábamos detectando que la gente venía cada vez más tarde, la programación que teníamos desde las cinco de la tarde hasta las nueve o diez estaba sin público, teníamos que conseguir que el público volviese, pero ¿cómo consigues llevar a Porto do Molle a la gente antes de las nueve de la noche?".

La organización explica que a pesar de que intentaron buscar soluciones para que el festival permaneciera en Nigrán, no encontraron el lugar idóneo. "Pensamos incluso trasladar parte de las actividades al centro urbano, buscamos en otros puntos de las Rías Baixas y apareció lo de Caldas, donde podemos desenvolver la línea que queremos seguir", defiende Martínez, que considera que la Carballeira de Caldas puede atraer al público a vivir "la experiencia completa de música y gastronomía" que ofrece el PortAmérica.

A esta situación se le ha sumado la industrialización de Porto do Molle. La organización defiende que cuando empezaron en 2012 "había ocho empresas, ahora hay ochenta" y que el terreno "está siempre en venta" con lo que Zona Franca, "con buen criterio", no puede asegurar la disponibilidad del reciento de un año para otro. "En cierta manera estábamos en precario", afirma Martínez.

El festival se va a celebrar del 13 al 15 de julio dentro del marco del Cultura Quente pero manteniendo su esencia, según defienden desde Esmerarte. "Esto va a servir para enriquecer las actividades de los festivales", señala Martínez. Seguirá manteniendo además su nombre porque, como recuerdan, no proviene de la cercana playa América de Nigrán, sino de la condensación del concepto que originó su nacimiento: portabilidad de contenidos con América.