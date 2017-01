U2 actuará en el Estadio Olímpico de Barcelona el 18 de julio

La banda irlandesa anunció hoy oficialmente la gira del 30 aniversario de The Joshua Tree, con una única fecha española

Como adelantó el suplemento VISADO de FARO DE VIGO el pasado viernes y acaba de confirmar la promotora española Doctor Music, U2 actuará en el Estadio Olímpico de Barcelona el próximo 18 de julio, martes, en la que será, por el momento, la única fecha española de la gira del 30 aniversario del álbum "The Joshua Tree". Hay opción a un segundo concierto en la capital catalana si se agotan las localidades para el día 18. La venta al público de las entradas comenzará el próximo lunes día 16 a las 9 de la mañana, aunque los suscritos a la web de U2 tendrán acceso a la venta preferente a partir de este miércoles día 11.

La banda irlandesa anunció hoy oficialmente la gira y sus paradas en Norteamérica en Europa, aunque ya la semana pasada U2 en España, fuente que recogió VISADO, adelantó que se celebraría un concierto en Barcelona, con opción a otro. El "tour" comenzará el 12 de mayo en Vancouver, Canadá, y llegará a Europa, concretamente a Londres, el 8 de julio. Incluirá también las ciudades de Berlín (12 de julio), Roma (15), Dublín (22), París (25), Amsterdam (29) y Bruselas, donde concluirá el 1 de agosto.

Tal y como hizo Bruce Springsteen con la gira de aniversario de "The River", U2 se propone interpretar "The Joshua Tree", seguramente su álbum más emblemático, del que se han vendido más de 25 millones de copias, en su integridad. Tocarán, por tanto, no solo "Where the streets have no name", un himno fijo en casi todos sus conciertos desde 1987, y éxitos como "With or without you", "I still haven´t found what I´m looking for" y "Bullet the blue sky", sino también cortes menos conocidos pero adorados por sus fans, como "Exit", "In God´s country", "One tree hill" y un tema que nunca han tocado en directo, "Red hill mining town".

Noel Gallagher y sus High Flying Birds serán los teloneros en Europa, mientras que Mumford & Sons, OneRepublic y The Lumineers abrirán los conciertos en Norteamérica.

"Parece que hemos llegado cerrado un círculo desde cuando las canciones de ´The Joshua Tree fueron´ escritas originalmente, con trastornos globales, política de extrema derecha y algunos derechos humanos fundamentales en riesgo", señala el guitarrista The Edge en la página web oficial de U2. "Para celebrar el álbum, como estas canciones parecen tan relevantes y premonitorias de estos tiempos también, decidimos hacer estos conciertos, es el momento adecuado para hacerlos. Estamos deseando que lleguen".

"Recientemente escuché de nuevo el Joshua Tree por primera vez en casi 30 años", añade Bono. "Es una ópera. Muchas emociones que se sienten extrañamente corrientes: el amor, la pérdida, los sueños rotos, buscando el olvido, la polarización€ Todos los clásicos€ He cantado algunas de estas canciones mucho, pero nunca todas. Acepto el reto, si nuestra audiencia está tan emocionada como nosotros va a ser una gran noche. Especialmente cuando jugamos en casa. Croke Park (Dublín) es donde nació el álbum hace 30 años".

"The Joshua Tree" le valió a U2 el primero de sus 22 premios Grammy. Actualmente es el grupo de rock con más gramófonos en sus vitrinas. Además, les convirtió en un fenómeno mundial, abarrotó estadios a partir de entonces.

En España se celebrará también el 30 aniversario del concierto que U2 ofreció en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 15 de julio de 1987, una cita histórica a la que se estima que acudieron 115.000 espectadores, ya que se vendieron más entradas de las que permitía el aforo oficial del recinto. Fue su primer concierto en nuestro país.