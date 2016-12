Cálido homenaje al maestro Torras

Incombustible. A sus 104 años, cada día se levanta para entregarse a la musa de la inspiración y plasmar en lienzo su rico universo creativo. El pintor vigués Luis Torras ha recibido esta mañana el cariñoso homenaje de sus alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Aunque confesó a FARO que no se sentía cómodo en los eventos sociales, también reconoció que a este no podía faltar: "Me han mostrado un cariño que vale más que mil medallas".