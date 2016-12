Fallece el productor vigués Bibiano Morón, ex de Voces Ceibes

Bibiano Morón, promotor musical y cantante vigués (de adopción, nació en Santiago de Compostela en 1950), ha fallecido hoy a los 66 años tras una vida entregada a la escena musical y a la canción protesta.

Su nombre quedará irremediablemente ligado al Partido Comunista, con el que colaboró de forma clandestina en los últimos años del franquismo, y que le llevaría a realizar varias giras coincidiendo con otras figuras de la época como Ana Belén. En sus carnes vivió los peligros de esa significación política y tuvo varias canciones censuradas, como "O proxeneta" o "Garda a navalla". Sobre esta segunda pieza, contaba: "Que me hubiesen prohibido esas dos canciones fue una alegría porque se la colé con ´Can de palleiro´. Fue un gol. El estribillo cantaba ´Abaixo a dentadura´, pero en los directos la gente decía ´Abaixo a ditadura´". Un día, Morón recibió en un camerino la visita de un censor. "´Usted, qué gol nos metió con Can de palleiro´, me dijo. Nosotros, al escribir, esquivábamos la censura con ironía y humor y, de eso, ellos no sabían nada".

Cantar una canción prohibida significaba una multa, la cárcel o el exilio como le sucedió a Suso Vaamonde en el año 1979. En su haber, Morón deja casi una decena de discos. Ex de Voces Ceibes alentó todo aquel movimiento de la nueva canción con Benedicto García. Con él participó en la grabación de "Pola Unión" (1976) y este en el primer trabajo de Bibiano, "Estamos Chegando o Mar". Emblemático fue el concierto que ofrecieron en A Coruña en 1976 en solidaridad con el dirigente comunista Santiago Álvarez, preso en Madrid. Aquel espectáculo se convertiría en un símbolo de la Transición en Galicia y del movimiento nacionalista.





Movida de los 80



Hace 30 años, un tren llegado de Madrid paraba en Vigo con una comitiva en la que se encontraban Alaska y otros posmodernos. Era el hermanamiento de las movidas de Vigo y Madrid. Y en aquella génesis estaba Bibiano Morón, tras el primer concierto de Siniestro Total el 27 de diciembre de 1981 en el Teatro Salesianos, dentro del festival Nadal Rock.

De aquel mítico concierto, contaba Manuel Bragado en FARO: "O 27 de decembro de 1981 o cine Salesianos, que rexía Salvador Penín, acolleu un dos concertos do Nadal Rock, organizados pola concellaría de Cultura do concello de Vigo que rexía Francisco Santomé. Ao escenario subiron catro grupos: os portugueses Arte e Oficio, os madrileños Nacha Pop e dous vigueses Trenvigo e Siniestro Total. O primeiro formado polo cantautor Bibiano Morón, que decidiu mudar de estilar e fichar aos membros do grupo Druída, Teo Cardalda, Pablo Novoa e Javier Martínez...". Fue un antes y un después en el panorama cultural y social de la ciudad.

Inasequible al desaliento, Morón seguía en activo, acompañando en los últimos tiempos a Amancio Prada tras estar vinculado a otros grandes de la música como Carlos Núñez. Apasionado del sonido celta, se hizo cargo también de otros grupos del ramo propiciando la celebración de conciertos de muy diverso ámbito a nivel local y nacional.

Madonna, Leonard Cohen o Santana

Su faceta como promotor deja momentos inolvidables, como el concierto de Madonna en Vigo donde llegó a realizar labores de intermediario. Como este, colaboró en la celebración de multitd de grandes espectáculos musicales, como Santana, Mika, James Blunt o Leonard Cohen.

A nivel local, realizó una innovadora labor al frente del Aula de Música Electrónica de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo allá por los 80. Y de esa vertiente surgieron controvertidas piezas, como una versión de "Negra Sombra".

Un tipo cordial y muy querido en todo el ámbito musical, el 2016 da un último aldabonazo al mundo de la música, sacudido por la pérdida de enormes figuras.