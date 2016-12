U2 celebrará el 30 aniversario de "The Joshua Tree" con una gira de estadios

U2 realizará una gira de estadios el próximo año para conmemorar el 30 aniversario del álbum "The Joshua Tree", el disco que les convirtió en un fenómeno músical global gracias a himnos como "Where the streets have no name", "With or without you" y "I still haven't found what I'm looking for". El grupo irlandés lanzó ayer un mensaje en vídeo en el que anunciaba un 2017 "muy especial", con la salida de un nuevo trabajo de larga duración, el esperado "Songs of experience" (continuación de "Songs of innocence", de 2014) y la celebración de los 30 años de "The Joshua Tree". Poco tiempo después, la prestigiosa revista digital "Billboard" adelantaba en exclusiva parte del contenido de dicha celebración.

Según la información de Jason Lipshutz, de "Billboard", la gira de estadios comenzará a finales de primavera en Estados Unidos y continuará luego en Europa. No han trascendido aún las fechas, aunque se espera que el grupo liderado por Bono encabece el festival Bonnaroo de Tennessee entre el 8 y el 11 de junio, y que actúe en el estadio MetLife de Nueva Jersey, muy cercano a Nueva York, y con capacidad para más de 82.000 espectadores.

U2, que desde hace años trabaja con Live Nation, la poderosa multinacional de giras de rock, parece seguir los pasos de Bruce Springsteen, que este año cosechó un gran éxito de crítica y público con la gira conmemorativa de "The river", su álbum de 1980, llenando el Santiago Bernabéu de Madrid y el Camp Nou de Barcelona. Si Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen tocarán o no "The Joshua Tree" en su integridad es algo que aún se desconoce pero que ha despertado grandes expectativas entre sus seguidores españoles, deseosos de revivir la emoción que sintieron los 115.000 espectadores que abarrotaron el estadio del Real Madrid el 15 de julio de 1987, en el primer y legendario concierto de U2 en España.