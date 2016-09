Las sagas literarias que aspiran a suceder a 'Juego de Tronos'

El éxito de 'Juego de Tronos' ha provocado que los responsables de las cadenas de televisión se estén lanzando a la búsqueda de sagas literarias en las que encontrar ideas para nuevas series. A lo largo de la historia de la pequeña pantalla han sido muchas las adaptaciones de grandes novelas con las que se buscaba un producto de prestigio.

Ahora ya no basta un libro, se buscan sagas largas que den para muchos episodios y no limitarse a hacer una miniserie. Eso sí, a ser posible encuadradas en el campo de la fantasía épica y dirigidas a un público juvenil. Estoy convencido de que si 'Harry Potter' se hubiese escrito unos años más tarde posiblemente no la hubiéramos visto en cine, sino que sería una serie de siete temporadas, aunque los grandes estudios siguen dando prioridad a las películas antes que a las series en lo que a adquisición de derechos se refiere.

Esta semana en el blog hacemos un repaso de las sagas literarias que ya se están emitiendo y otras que están en proceso de producción y que podrían ver la luz muy pronto.



'Shadowhunters'



En 2013 ya hubo un intento de hacer una saga cinematográfica dedicada a adaptar las novelas de Cassandra Clare. A pesar de que hay una buena cantidad de libros para llevar a la gran pantalla, la cosa no funcionó tan bien como para que la productora se animara a encargar una secuela. Tres años después, las aventuras de los Cazadores de Sombras han vuelto a la pantalla en formato de serie televisión y totalmente desvinculadas de la adaptación cinematográfica. Algo muy parecido a lo que le acaba de pasar a la saga 'Divergente'. La cosa viene a ser un cruce entre 'Harry Potter' y 'Crepúsculo' donde una raza de seres con sangre de ángel protege al mundo de los demonios. No tengo ni idea de cómo son las novelas pero lo que es la serie no pasa de ser un producto destinado para el público adolescente, donde ni los protagonistas ni el villano logran tener el carisma suficiente para que la historia enganche. Todos muy guapos, eso sí. También tiene la particularidad de introducir una historia de amor homosexual entre sus tramas, algo que era raro hasta ahora en este tipo de historias. La segunda temporada podría emitirse en enero de 2017.



'The Magicians'



Viene a ser un mezclote de la saga de 'Harry Potter' y 'Las Crónicas de Narnia'. Basado en una trilogía de novelas de Lev Grossman intenta dar un enfoque más adulto a las historias de estos aprendices de magos, que no comienzan en una escuela desde la más tierna infancia. Son elegidos cuando les toca ir a la Universidad. Tiene multitud de referencias que van desde la mitología de Neil Gaiman a la serie de 'Star Trek'. Sin embargo, no consigo nunca entender por qué hacen los protagonistas lo que hacen y me pierdo en la historia. Seguro que no es problema de la serie y está perfectamente explicado. Pero es que, y eso sí es problema de la serie, mientras la veo siento un irresistible deseo de estar haciendo otra cosa. Su renovación se anunció tras el tercer epìsodio, pero la segunda temporada aúin no tiene fecha de estreno.



'Las crónicas de Shannara'





Elfos, humanos, gnomos y trolls conviven en un mundo surgido tras el apocalipsis de nuestra civilización. La novedad de la historia consiste en no trasladar la acción a un mundo imaginario, sino a un lugar en el que, lo que los protagonistas interpretan como magia, son las consecuencias de un holocausto nuclear. 'El señor de los anillos' dentro de 'El Planeta de los Simios'. La serie parte de la MTV parte de la saga literaria de Terry Brooks, que supera ya la docena de entregas publicadas. Entre las sorpresas del reparto tenemos a la española Ivana Baquero haciendo de forajida, ya muy crecidita desde que hiciera de niña en 'El laberinto del fauno'. La serie ha sido renovada para una segunda temporada, aún sin fecha.

Outlander

De la adaptación de la saga literaria de Diana Gabladón ya hemos hablado varias veces en este blog, tanto de la primera como de la segunda temporada. Una enfermera británica durante los años 40 se ve arrastrada al siglo XVII, donde vive los años de la revolución jacobita. La serie no sólo se centra en la trama romántica, sino que contiene espectaculares imágenes de batallas, violencia, un tratamiento novedoso en las escenas de sexo y un poco de ciencia ficción, por aquello de que es una historia de viajes en el tiempo. Tras un giro en el final de su segunda temporada, la serie ha sido renovada por dos años más. Y es que material literario tampoco falta, por el momento.



'Una serie de catastróficas desdichas'



Hace unos años ya vimos en el cine una adaptación de la serie de novelas de Daniel Handler protagonizada por Jim Carrey. Pero la historia daba para más de una película, ya que hay hasta trece libros publicados con las andanzas de los hermanos Baudelaire. Los tres huérfanos son acogidos por el malvado conde Olaff después de que sus padres perecieran súbitamente de forma trágica. El malvado conde lo que en realidad pretende es echar mano a la herencia de los pequeños. El proyecto ha sido apadrinado por Netflix, que podría emitir la primera temporada este otoño. El papel de Carrey como conde Olaff es asumido aquí por un irreconocible Neal Patrick Harris y cuenta como 'showrunner' con Barry Sonnenfeld, director de taquillazos como las adaptaciones cinematográficas de 'La Familia Addams' y 'Men in Black'. El trailer del vídeo no es oficial, lo hizo un fan de la saga a los pocos días de anunciarse el proyecto pero está tan bien hecho que se hizo viral y confundido por uno auténtico en los primeros momentos. No sería de extrañar que en las próximas semanas, Netflix lance el auténtico.



'American Gods'



Adaptación de la novela de Neil Gaiman que promete ser uno de los bombazos de la nueva temporada en Starz. He estado a punto de dejarla fuera de la lista porque se trata de un único libro, aunque alguno de sus personajes ha aparecido en otro posterior de Gaiman. El responsable de la adaptación es Bryan Fuller, que anda estos días preparando la resurrección de la franquicia de 'Star Trek' y no renuncia a que la cuarta temporada de Hannibal pueda ser una realidad algún día. En 'American God's se nos cuenta la historia de un exconvicto que es contratado por un misterioso personaje para ser su guardaespaldas en un viaje por todos los Estados Unidos. El cliente resulta ser Odín, la divinidad nórdica, que pretende reclutar a los viejos dioses en una guerra contra los nuevos.



'Fundación'

Se trata de un ambicioso proyecto en el que la HBO y Jonathan Nolan llevan trabajando cerca de dos años y que aún está en un estado muy embrionario. Dos van a ser los factores decisivos para que el proyecto vea la luz. Uno, los resultados de Westworld, otra serie de ciencia ficción de Nolan para esta cadena; y dos, el final de Juego de Tronos, para que esta serie pueda tomar el relevo como el gran éxito de la HBO, que últimamente tiene gafe con sus nuevas series. Cristopher Nolan, hermano del cineasta Jonathan y con el que colabora en sus películas, ya cuenta con experiencia en el medio televisivo, donde este año ha terminado 'Person of interest' tras cinco temporadas.

La acción nos traslada a un galaxia muy lejana y a un imperio galáctico, que no tiene nada que ver con la saga de George Lucas aunque hay un personaje que recuerda a cierto contrabandista espacial. En esta civilización tenemos a Hari Sheldon, creador de la psicohistoria, una ciencia imaginaria con la que se puede predecir el futuro de una comunidad a través de los movimientos de las masas. Sheldon deja un legado en el que anticipa décadas de años de historia y deja a sus conciudadanos consejos para ir sorteando cada crisis y evitar la decadencia del imperio. Inicialmente era una trilogía de novelas, luego se hicieron precuelas y secuelas y hay una buena tanda de libros escrita desde hace años.



'La rueda del tiempo'

La mayor pesadilla para los fans de 'Canción de hielo y fuego', los libros en que se basa 'Juego de Tronos', es que el señor George R. Martin fallezca con su obra inconclusa. Los seguidores de otra saga literaria de fantasía épica ya han pasado por esa situación. Estoy hablando de Robert Jordan y de su obra 'La rueda del tiempo'. Jordan, seudónimo con el que escribía James Oliver Rigney Jr, falleció a causa de un cáncer en 2007 a los 58 años. Pero, antes de morir, dejó numerosas indicaciones a su sucesor, Brandon Sanderson, para que pudiera continuar con su obra. 'La rueda del tiempo' lleva ya una veintena de libros publicados y, según ha anunciado la viuda de Jordan, el culebrón por la lucha de los derechos para la adaptación audiovisual de la obra ha quedado resuelto hace poco. La esposa del difunto aseguró que en breve un gran estudio anunciaría el proyecto a bombo y platillo. En la lucha por los derechos, se llegó a emitir el año pasado un episodio piloto del que nadie sabía nada y con una falta de medios que daba vergüenza ajena. Parece que era una estratagema de la empresa que tenía los derechos para poder retenerlos antes de que caducaran. Lo dicho, de culebrón. Ahora ya sólo falta enterarme de qué van los libros.



'El nombre del viento'

Otro pelotazo literario que ha causado un cruenta lucha por parte de las productoras en hacerse con los derechos. Sin embargo, el autor, Patrick Rothfuss, tenía un poco de miedo de que los estudios acabasen mutilando salvajemente su obra en la adaptación cinematográfica. Rothfuss tiene muy claro que el mejor formato para su obra es el de las series de televisión. Lionsgate es quien se ha llevado el gato al agua tras hacer una propuesta al autor que no podía rechazar: harán una serie, una película y un videojuego. El proyecto todavía está en fase embrionaria y me temo que aún deberemos esperar dos años para poder ver algo. La saga tiene pendiente aún la publicación de su tercer libro, que como bien saben los seguidores de 'Juego de Tronos' ya ha tenido variios retrasos. Todo apunta a que hay que esperar a 2017.



'Wild Cards'

Si hay que suceder a Juego de Tronos con algo, otra posbilidad es usar para ello otra saga surgida de la imaginación de George R. Martin. Es el caso de Wild Cards, basada en una saga que desde finales de los 80 ya va por las veinte novelas, en las que Martin es el editor y que tienen como autores a diferentes escritores de literatura fantástica. Martin y Universal anunciaron esta primavera esta nueva serie en la que empiezan a trabajar ahora. Es una historia de superhéroes basada en el juego de rol Superworld y en el que la accion transcurre en un mundo alternativo tras la Segunda Guerra Mundial, donde parte de la población adquirió superpoderes al verse modificado su ADN. En una reciente entrevista, Martin ha explicado que la idea es hacer no una, sino varias series interrelacionadas entre sí. Algo como lo que está haciendo Marvel con sus adaptaciones en Netflix, de las que ya hemos visto Daredevil y Jessica Jones y en breve (30 de septiembre) tendremos a Luke Cage.