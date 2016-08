Un otoño musical a todo volumen

Otro importante otoño musical se avecina, con la vuelta largamente esperada y confirmada al mercado discográfico de, los más que presumibles estrenos dey grandes novedades españolas, como, en su primer disco desde su salida de la cárcel, con el atractivo añadido de haber sido escrito por su amigo Juan Gabriel, fallecido el pasado fin de semana. Llegarán tras un final de verano especialmente animado, que ha permitido disfrutar ya de los últimos álbumes de(Glory),(Monstruos),(Give a Glimpse of What Yer Not),(Amnesty (I)) y de la aplaudidísima doble entrega sorpresa de, especialmente con Blonde que ya está considerado uno de los mejores trabajos del año.

Muy cargado llegará también septiembre, especialmente el día 9, cuando se lanzarán los nuevos discos de(A.I.M.),(Here),(Schmilco, un álbum "esencialmente acústico", han dicho de él) y(Skeleton Tree). También aterrizarán en dicho mes las novedades de los inquietantes sudafricanos(Mount Ninji and Da Nice Time Kid),(Braver Than We Are, el primero en cinco años y tras desplomarse en un escenario en junio) y, sobre todo,, quien en paralelo a sus esperadas memorias lanzará Chapter and Verse, una selección de temas históricos con cinco canciones inéditas. A finales de septiembre llegarán Rosetta, de(dedicado al espacio) y Keep me singing, de

El mercado español también estará muy animado con los nuevos lanzamientos de uno de los artistas que más vende en el país,(La montaña rusa),(El pasajero) y, para cerrar el mes, de, que ha grabado su Delta en Nashville (EE UU). Ya en octubre les relevará en el mercado nacional el vigués(Casa), mientras en el internacional lo harán(Revolution Radio, tras cuatro años de espera por la larga rehabilitación de su vocalista),(Day breaks),(Climate change),(Walls) y(Gameshow).