Eva García de la Torre: "La última reunión con Adif fue un insulto, no vamos a ser amables"

El fin al paso a nivel de Porriño es lo que se reivindicará mañana, a partir de las 20.00 horas en plena vía, en la manifestación convocada por el Concello y colectivos sociales del municipio. Es uno de los pocos temas en los que coinciden, de manera unánime, todos los grupos de la Corporación y todos los vecinos del pueblo, que ven peligrar sus vidas cada vez que el tren pasa a velocidades de hasta 140 kilómetros hora a apenas unos metros de las viviendas, dividiendo en dos el casco urbano de la villa del Louro. La iniciativa partió de la administración local cuando convocaba a principios de este mes a todos los colectivos a una reunión en la casa consistorial de la que resultó la iniciativa de iniciar movilizaciones para hacerse escuchar y "exigir al gobierno de España que tome en serio la demanda, que cumple ya 70 años, de eliminar el paso a nivel de Porriño", señala la alcaldesa Eva García de la Torre.

-¿Desde cuándo existe la reivindicación de retirada del paso a nivel de Porriño?

-El documento más antiguo al que he tenido acceso es del año 1948. Entonces ya había un estudio para quitar el tren del centro de Porriño.

-¿Por qué ha surgido ahora esta movilización?

-La última reunión que tuvimos con Adif, en la que convoqué a todos los portavoces municipales, fue un insulto. Después de todos los años que se ha venido reivindicando la eliminación y de todas las promesas incumplidas, después de tener aquí a la directora de Adif, que venga un señor a preguntarnos que qué queremos no es de recibo; quedaron en traernos una solución y no trajeron nada en absoluto.

- Después de recibir el pasado mes la visita de este grupo de dirigentes y técnicos llegados de Madrid, ¿han realizado alguna otra acción?

-Hemos pedido directamente una reunión con el ministro de Fomento y, como ya me lo esperaba, tampoco hemos tenido respuesta alguna. Es entonces cuando decidimos ponernos en contacto con toda la sociedad civil de Porriño, comerciantes, hosteleros, amas de casa, asociaciones culturales y deportivas? Todo el mundo está de acuerdo en que todos a una vamos a salir en Porriño masivamente a reclamar que aquí no nos vamos a dar por vencido, el tren tiene que dejar de pasar por el centro de Porriño.

-¿Será una movilización puntual o la primera de una serie?

-Será la primera de una serie y no vamos a ser amables, vamos a hacer lo necesario para conseguir que se nos haga caso. Hasta ahora hemos sido pacientes, educados, comprensivos, nos hemos creído lo que nos han contado? ya no, ahora vamos a ser contundentes y vamos a ir haciendo movilizaciones que irán in crescendo. El tren pasa a pocos metros de las viviendas y a 140 km por hora. Si el tren tiene algún problema en ese punto, y sabemos que lo puede tener, porque hace dos años hubo un accidente que costó cuatro vidas y cincuenta heridos, la catástrofe va a ser inimaginable. Por eso no podemos estar esperando a que la eventualidad nos vaya dando confianza.

-Se anunció una partida en los presupuestos del Estado para la eliminación del paso a nivel?

-Cualquiera sabe que 800.000 euros para este proyecto, si es serio, no llegan a nada. Solo con hacer los estudios y proyectos necesarios se van a comer la partida, y además tal y como está el presupuesto y a la altura del año a la que nos encontramos es evidente que va a quedar sin ejecutar como ha pasado otras veces. Nosotros pedimos una solución que pasa, o bien, por el soterramiento o por el desvío de la vía. Si se está apostando otra vez por retomar el tema del AVE no estamos hablando de un proyecto con un folio en blanco; en 2007 ya hubo un proyecto en el que se contemplaba el desvío del trazado, que ya fue publicado y al cual se hicieron innumerables alegaciones que no fueron atendidas. Pues por qué no se retoma el procedimiento que aún sigue en vigor.

-¿El desvío sería la mejor solución?

-Yo no soy técnica y no me corresponde a mi dar una solución de este tipo, pero desde luego soluciones hay y lo que hay que tener es voluntad política para llevarlas adelante.