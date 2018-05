La pérdida del aparcamiento junto a la alameda de Chapela indigna al comercio

La retirada de las plazas de aparcamiento en la Avenida de Vigo a su paso por la alameda de Chapela ha causado "gran malestar" e "indignación" entre los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona. Consideran que la isleta central pintada en la calzada tras las obras de humanización "es innecesaria" en este punto y les causa "un enorme perjuicio" al obligar a la eliminación del estacionamiento en uno de los laterales de la calle.

Tanto la asociación de vecinos como los empresarios de este lugar dicen sentirse "engañados" por los responsables municipales, ya que aseguran la actuación realizada no corresponde con la que les prometieron en su momento. "La humanización no se parece en nada a la que nos explicaron en el proyecto de ejecución de las obras. En esta zona se contemplaban plazas de aparcamientos y árboles en alcorques, pasos de peatones elevados y una media isleta en el cruce con la bajada a Pescanova, y nada de eso lo vemos ahora", afirma el presidente del colectivo vecinal, Marcial Pérez.

Los empresarios de la zona se expresan en el mismo sentido. "Nadie entiende para qué se pintó la isleta central, no tiene ningún sentido, y menos que se retiren las plazas de aparcamiento en una zona que es deficitaria. Hablé con todos los comerciantes y nadie está de acuerdo", indica José López, de la Cafetería Kima Bay.

El año de molestias por las obras ha causado un importante perjuicio económico a los negocios, y temen que ahora se agrave la situación con la pérdida de las plazas para estacionar. "Desde que comenzaron los trabajos la clientela se redujo un 50% porque la gente se va a otras zonas a comprar, y ahora sin aparcamiento será peor. Parece que las obras solo se hicieron para beneficiar a Pescanova y dar más facilidades al tráfico pesado, no pensaron para nada en los vecinos", critica propietario de la carnicería Josber. También el restaurante Casa Cándido, uno de los más populares de la zona, ha notado una bajada de la clientela. "La retirada de plazas para estacionar siempre repercute porque la gente busca la comodidad, la mayoría no quiere aparcar lejos y si no encuentra sitio se marcha a consumir a otras zonas", explica su propietario, Francisco Pérez.

Otra de las quejas es la ausencia se medidas para reducir la velocidad de los vehículos como resaltes o pasos de peatones elevados, ya que es una de las zonas más concurridas de la parroquia al concentrar numerosos comercios, locales de hostelería, el mercado municipal y el parque infantil.

Los concejales del PSOE, que también estuvieron presentes, mostraron su apoyo a los afectados y anuncian la presentación de una moción en el pleno para exigir que se solucionen los problemas. La asociación de vecinos, por su parte, no descarta iniciar movilizaciones si no se corrige la situación.