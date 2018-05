Una plaga de gatos invade O Chaparral

Más de una veintena de gatos asilvestrados merodean por la urbanización baionesa Almirante Fontán, conocida popularmente como O Chaparral. Buena parte de las hembras están preñadas, según asegura la sociedad protectora de animales Bai.Senpulgas. Por lo que la colonia podría triplicarse y "alcanzar los sesenta individuos en cuestión de meses", advierte su presidenta, Tatiana Álvarez.

Hace un par de años que la presencia de felinos en el barrio en el que residen más de un centenar de familias, ubicado en la parroquia de Baíña, comenzó a hacerse notable. Pero los residentes notan un incremento considerable en los últimos meses. "Aquí chegou a haber máis de trinta gatos, pero tamén é certo que varios apareceron mortos e agora rondarán a vintena", explicaba ayer Remigio Sotelo, vicepresidente de la comunidad de vecinos. Las molestias que ocasionan son diversas, aunque también beneficios. "Non podemos abrir as portas nin as ventás porque entran en busca de alimento", se queja el representante vecinal, que también reconoce que son "unha barreira contra os ratos, que tamén hai moitos". Por eso reclaman una solución al Concello, no para que desaparezcan del todo, pero sí para frenar su reproducción.

Los más perjudicados son los habitantes de los bajos, de fácil acceso para los animales. Protestan por las deposiciones y orines que se encuentran en la puerta y por los malos olores que ocasionan. "Nada máis abrir a fiestra, xa che entra un cheiro terrible. E temos que estar recollendo as cacas do patio seguido", lamenta Julia Castro, una de las afectadas que llegó a sorprender a un minino dándose un festín en su cocina. Ha presentado hace meses un escrito en el Ayuntamiento, acompañado de varias firmas, y denunció el problema a través de las redes sociales con un vídeo grabado desde su ventana en el que se aprecian más de una docena de felinos a la espera de alimento junto a su terraza.

Y es que algunos vecinos les proporcionaban sobras y los gatos aguardaban junto a las fachadas a que les cayese el sustento. Pero desde hace unas semanas se acercan menos. Quizás porque uno de los residentes, Carlos Carneiro, se preocupa de nutrirlos a diario a varios metros de la barriada, junto al aparcamiento trasero. "Sé que no se les puede dar de comer, pero yo me niego a dejarlos morir de hambre. Algunos están enfermos y necesitan cuidados", defiende, además de lamentar que "varios han aparecido envenenados".

Cuenta con la colaboración de Bai.Senpulgas, que le sirve sacos de pienso que complementan las latas que él mismo compra, pero también es consciente de "el Concello debe tomar medidas para que no aumente la población porque si no esto será insostenible".