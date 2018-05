Nigrán celebra as Letras Galegas con dúas obras de teatro

O Concello de Nigrán aposta polo teatro na Semana das Letras. O grupo de mozos veciños do municipio Teatro do Ar ofrece hoxe ás 19.30 no auditorio a obra "Intres de Luz", en homenaxe a María Victoria Moreno. A compañía voltará ao mesmo escenario o sábado, día 19, coa peza "Naufraxio", ás 20.00.